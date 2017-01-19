Срочно
Украина подала иск в ВТО против России [date]

«Грэмми»-2017: декольте Лопес, беременная Бейонсе, «голая» Леди Гага

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград американской Академии звукозаписи. Выступление беременной Бейонсе, триумф Адель и другие фотографии с церемонии вручения премии «Грэмми»-2017 - в нашей фотогалерее
11:16 фоторепортаж
1
Грэмми за лучшую запись года получила Адель за песню «Hello»
Фото: 
2
Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги
Фото: 
3
Премию Грэмми как лучший поп-дуэт получила группа Twenty One Pilots, музыканты вышли за своей Премией без штанов
Фото: 
4
Появление Бейонсе стало также одним из самых ярких шоу вечера
Фото: 
5
Ей досталась номинация Лучший современный альбом (Lemonade)
Фото: 
6
Ведущим шоу на этот раз был Джеймс Корден
Фото: 
7
Дженнифер Лопес
Фото: 
8
Фанаты радуются Адель
Фото: 
9
Самым долгожданным выступлением можно назвать дуэт Леди Гаги и коллектива Metallica, исполнивших песню Moth The Flame, во время которой Гага прыгнула со сцены в толпу
Фото: 
10
Фото: 
11
Певица Деми Ловато
Фото: 
12
Ведущий Джеймс Корден
Фото: 
13
Кэти Перри
Фото: 
14
Певец Gnarly Davidson
Фото: 
15
Певица Холзи
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Отдыхающий Обама взбудоражил сеть

9 февраля, 11:02

Загадки, которые взбудоражили интернет

3 февраля, 11:05

Чем россиянки возмутили администрацию отеля в Дубае

26 января, 11:11

«Мисс Вселенная-2017»

31 января, 12:09

Фото: Настоящий ад в Авдеевке

3 февраля, 11:20

Самая красивая хоккеистка России

2 февраля, 15:16

Новый дом Барака Обамы

23 января, 16:45

Неделя в фотографиях

21 января, 08:17

Крещенские купания

23 января, 10:32

Самая красивая девушка Татарстана

24 января, 13:00