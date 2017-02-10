Главные события пятницы

В Кремле назвали причину удара ВКС РФ по турецким военным

В ходе нанесения авиационных ударов, один из которых повлек гибель военных в районе сирийского города Аль-Баб, российские ВКС опирались на предоставленные турецкой стороной данные. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 10 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Скандал на ЧМ по биатлону: Логинов готов поговорить с Фуркада с глазу на глаз

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что хочет поговорить с французским коллегой Мартеном Фуркадом, который толкнул его при передаче эстафеты, сообщает «Тюменская Арена».

Захарченко анонсировал месть за гибель Гиви

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что бойцы республики отомстят Киеву за гибель командира ополченцев Михаила Толстых (Гиви). Об этом он сказал в ходе своего выступления на линии соприкосновения в Донбассе, запись которого опубликована на YouTube.

Российскую биатлонистку отстранили от соревнований

Биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Международного союза биатлонистов (IBU).

Песков о 700 танках в ДНР: они не от России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не поставляет танки ополченцам. Об этом сообщает ТАСС.

Почти все британские подлодки вышли из строя

Большая часть ударных подводных лодок военно-морского флота Великобритании находится в неисправном состоянии, при этом информацию скрывают от премьер-министра Терезы Мэй , сообщает The Sun.

Асад заявил о готовности покинуть президентский пост

Президент Сирии Башар Асад заявил, что покинет свой пост, если сирийский народ перестанет его поддерживать. Об этом сообщает Yahoo News.

Доллар обновил минимум к рублю с июля 2015 года

Доллар обновил минимум по отношению к российской валюте с июля 2015 года, опустившись до 58,64 рублей. Понижение курса американской валюты эксперты связывают с продолжающимся повышением цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.