Обзор зарубежных СМИ: Что станет катастрофой для США, вся правда о «Шалтай-Болтай»

Участник российской хакерской группы рассказал правду о «Шалтай-Болтай»

Последний оставшийся на свободе член скандальной в России хакерской группы рассказал The Guardian , как его группа «Шалтай-Болтай» три года применяла в адрес российских чиновников методы хакерского взлома и шантажа. Издание напоминает, что в конце января российские СМИ рассказали об аресте основателя этого проекта Владимира Аникеева

Герой статьи – Александр, который попросил издание не разглашать его фамилию, заявил, что изначально проект «Шалтай-Болтай» был политическим, но затем стал коммерческим. Так, от политических заявлений и разоблачений хакеры перешли к вымогательству. Свой «товар» они продавали на информационной бирже, при этом не имели представление, кто становился покупателем – жертва или другая заинтересованная сторона. Информацию же черпали благодаря взлому почтовых ящиков российских чиновников, причем пароли добывали анонимные хакеры, находить которых удавалось на веб-форумах.

Для США катастрофа – сотрудничество с Россией по Сирии

Сотрудничество Вашингтона с Москвой в борьбе против Исламского государства ( ИГ – запрещенная в России организация) станет катастрофой для американской безопасности и влияния США. Об этом пишет Foreign Policy

Новый американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США и Россию объединяют общие интересы в борьбе с терроризмом, поэтому страны могут стать союзниками в этом вопросе и вести совместные военные действия в Сирии. Однако, по мнению издания, такие планы Трампа – опасны и недальновидны, поскольку военная кампания России в Сирии не ставит главной целью борьбу с терроризмом. Кроме того, сотрудничество в Сирии с Россией будет означать и сотрудничество с Башаром Асадом , что идет в разрез с идеями и принципами Америки. Еще одна причина катастрофичности такого союза заключается в том, что США в этом случае придется прекратить политику активного противостояния Ирану.

Агрессия против христиан усилилась: где реакция?

Мир может наблюдать рост числа антихристианских акций, однако адекватной реакции общества на них не последовало. Обозреватель Le Figaro Жиль-Уильям Голднадель характеризует такое поведение как «западный мазохизм» и осуждает его.

По его мнению, западное общество крайне осторожно высказывается в адрес мигрантов, даже тех, что устраивают теракты в Европе. В качестве примера он приводит реакцию общества на теракт в Лувре. При этом в обратных ситуациях можно наблюдать настоящую истерию – например, бурную негативную реакцию на антииммиграционные идеи Трампа. Таким образом, считает Голднадель, в СМИ сегодня можно наблюдать антирасистские настроения.

Трампу не следует идти по следам Обамы в Восточной Азии

Китай в ответ на слова Джеймса Мэттиса в Токио об островах Дяоюйдао организовал новый регулярный патруль в территориальных водах данного архипелага. Таким образом, как пишет People.com.cn , КНДР демонстрирует миру свою готовность защищать территориальную целостность и государственный суверенитет.

Издание пишет, что падающее доверие к США в Восточной Азии должно четко указать новому президенту США Дональду Трампу, что стратегия его предшественника никому не сулит ничего хорошего. «Вмешательство в вопрос Дяоюйдао лишь провоцирует Китай, который уже четко дал понять, что торговать своими коренными интересами он не намерен», – говорится в статье.

За счет чего выживает экономика ДНР и ЛНР

В Донецке после многочисленных протестов мелких предпринимателей вернули аналог украинского упрощенного налогообложения. «Спектр» пишет, как устроены экономика и финансы на непризнанных территориях Донбасса.

Отмечается, что налоговики ДНР заставляют предпринимателей «платить» ставку в 8000 рублей (130 EUR) и отчисления делать в бюджет и пенсионный фонд именно с такой заработной платы сотрудников. При этом крупный бизнес в ДНР официально не платит ничего – крупные предприятия работают в украинском правовом поле и платят все налоги в Украину. Примечательно, что здесь возник новый успешный бизнес – обналичивающие конторы. Все дело в том, что банков и банкоматов в самопровозглашенных республиках нет.