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Главные события четверга
МВФ отказался спасать Украину
Международный валютный фонд (МВФ) не планирует рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в ближайшую неделю. Ранее Украина ожидала 1 млрд долларов траншами.
Установлены заказчики и исполнители убийства Гиви
Следователи самопровозглашенной Донецкой народной республики вышли на след исполнителей убийства командира ополчения Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщает «Интерфакс».
"Непонятно": В Кремле прокомментировали возможность передачи Курил Японии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в японских СМИ информация о передаче Курил Японии во временное пользование не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.
МИД признал Румынию угрозой для России
Директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко заявил, что Румыния стала представлять угрозу для России после того, как на ее территории разместили элементы противоракетной обороны, сообщает «Интерфакс».
Украина покупает у России двигатели для БТР через молдавские фирмы
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Глава пресс-службы завода «КамАЗ» Олег Афанасьев заявил, что представители предприятия не причастны к поставкам на Украину двигателей для БТР. Об этом сообщает Life.
Путин раскритиковал западные СМИ
Фото: EPA
Президент России Владимир Путин направил итальянской газете La Stampa поздравительную телеграмму в честь ее 150-летия, похвалил издание за объективность, а другие западные СМИ раскритиковал за вбросы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА
Фото: ТАСС
В обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России опустилась на пять строчек и заняла 61 место, тем самым она установила новый личный антирекорд, сообщает «Интерфакс».
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
Самый известный тренер в российском фигурном катании Татьяна Тарасова рассказала, что дружила и продолжает дружить со всеми своими воспитанниками, кроме Ирины Родниной, потому что она человек не ее круга, пишет журнал «Антенна-телесемь».
Дмитрий Песков Михаил Толстых Ирина Роднина Владимир Путин Еще 2 тега
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