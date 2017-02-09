Главные события четверга

МВФ отказался спасать Украину

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в ближайшую неделю. Ранее Украина ожидала 1 млрд долларов траншами.

Установлены заказчики и исполнители убийства Гиви

Следователи самопровозглашенной Донецкой народной республики вышли на след исполнителей убийства командира ополчения Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщает «Интерфакс».

"Непонятно": В Кремле прокомментировали возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в японских СМИ информация о передаче Курил Японии во временное пользование не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД признал Румынию угрозой для России

Директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко заявил, что Румыния стала представлять угрозу для России после того, как на ее территории разместили элементы противоракетной обороны, сообщает «Интерфакс».

Украина покупает у России двигатели для БТР через молдавские фирмы

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Путин раскритиковал западные СМИ

Президент России Владимир Путин направил итальянской газете La Stampa поздравительную телеграмму в честь ее 150-летия, похвалил издание за объективность, а другие западные СМИ раскритиковал за вбросы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА

В обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России опустилась на пять строчек и заняла 61 место, тем самым она установила новый личный антирекорд, сообщает «Интерфакс».

Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной

Самый известный тренер в российском фигурном катании Татьяна Тарасова рассказала, что дружила и продолжает дружить со всеми своими воспитанниками, кроме Ирины Родниной, потому что она человек не ее круга, пишет журнал «Антенна-телесемь».