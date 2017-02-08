Главные события среды

В ДНР сообщили о гибели Гиви

Минобороны ДНР сообщили о гибели в результате теракта командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). В его кабинете произошел взрыв, передает РИА Новости.

"Евровидение" под угрозой: Украина отменяет продажу билетов

Продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, отложили на неопределенный срок, сообщает УНИАН.

В Кирове огласили приговор Навальному

Суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу о растрате 16 миллионов рублей «Кировлеса». Второго фигуранта дела — Петра Офицерова — приговорили к четырем годам условного срока. Таким образом, кировский суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Об этом сообщает «Коммерсант».

Москва и Тбилиси реанимируют договор 2011 года

В ходе встречи представителей России и Грузии в Праге было решено реализовать договор «О торговых коридорах», подписанный в 2011 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Путин привел ПВО Москвы в полную боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ воинские части и подразделения соединений ПВО в Москве приведены в боевую готовность, сообщает РИА Новости.

В Киеве разгромили посвященную "майдану" выставку

В Киеве в Центре визуальной культуры группа неизвестных уничтожила все работы художника Давида Чичкана , которые посвящены «майдану», сообщает «Громадское радио».

Путин заявил о неизбежности замечательного будущего России

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что страну ждет прекрасное будущее, сообщает РИА Новости.

Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады

Российские хоккеисты взяли золото в финальной игре с командой Казахстана на Универсиаде в Алма-Ате, сообщает ТАСС.