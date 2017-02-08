Навальный признан виновным по «делу „Кировлеса“

Суд признал виновным оппозиционера Алексея Навального по делу о растрате 16 миллионов рублей "Кировлеса", передает "Интерфакс"

Ранее прокурор попросил приговорить Навального к 5 годам лишения свободы условно, Офицерова – к 4 годам условно.

Обвинитель заявил в суде, что вина Навального в растрате, которой государству были причинен ущерб, полностью доказана, при этом именно оппозиционер был организатором преступления.

Дело "Кировлеса" было отправлено на пересмотр после того, как предыдущее решение отменил Верховный суд РФ. Такое решение последовало после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

По версии следствия, Навальный и примкнувший к нему Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего осуществили растрату переданных ООО "ВЛК" по данному договору лесоматериалов на сумму 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей.