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Рассекая волны: как отдыхает Обама

Барак Обама почти сразу после того, как закончился его второй президентский срок, уехал на Британские Виргинские острова заниматься кайтсерфингом. Он отдыхает в компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона
10:52 фоторепортаж
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Фотографии Барака Обамы, на которых он осваивает кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, вызвали бурную реакцию среди пользователей Twitter и Facebook
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"Как будто он не был на каникулах половину своего президентского срока", — пишет Leftist Cuck
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Некоторые сравнили впечатления от этих фото с тем, что чувствуют пары после расставания, когда у одного из возлюбленных все хорошо, а у другого — наоборот
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"Барак Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая", — шутит Секуайя Чейни в Facebook
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"Барак Обама, мы рады, что вы отлично проводите время, но возвращайтесь, пожалуйста. Вы нужны нам. Чтобы не…не умерли или типа того", —пишет snoeflakeginger
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