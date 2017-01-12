Фото: Самые красивые города мира

The Telegraph составил список самых красивых городов мира. Города, которые, по версии британской газеты The Daily Telegraph, должен увидеть каждый - в нашей фотогалерее
13:09 фоторепортаж
1
Москва, Россия
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2
Джодхпур, Индия
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3
Сан-Франциско, США
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4
Иерусалим, Израиль
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5
Киото, Япония
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6
Париж, Франция
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7
Брюгге, Бельгия
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8
Луангпхабанг, Лаос
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9
Кейптаун, ЮАР
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10
Нью-Йорк, США
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11
Венеция, Италия
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12
Бат, Великобритания
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13
Санкт-Петербург, Россия
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14
Рим, Италия
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15
Исфахан, Иран
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16
Сидней, Италия
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17
Сиена, Италия
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18
Дубровник, Хорватия
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