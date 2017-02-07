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Главные события вторника
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обстановку на юго-востоке Украины, сообщается на сайте Кремля.
Царев анонсировал замену Порошенко на Тимошенко
Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «День ТВ».
Райкин объяснил своё высказывание о России
Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что слова о России как о «некрофильском государстве» — это фраза из моноспектакля «Над балаганом небо». Об этом сообщает «Интерфакс».
ВКС России подняли по тревоге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ стала продолжением существующей практики таких проверок. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянам дадут баллы для обмена на продукты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сейчас его ведомство вместе с Минфином дорабатывает программу продовольственной помощи россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Бесплатная приватизация жилья в России станет бессрочной
В Госдуму во вторник будет внесен законопроект о неограниченном сроке бесплатной приватизации жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.
Минфин приступил к покупке валюты
Фото: Коммерсантъ
Минфин РФ начал покупку иностранной валюты на рынке. Валюта приобретается за счет дополнительных доходов от продажи нефти и газа, сообщает «Интерфакс».
России отказали в чемпионате мира по легкой атлетике
Российской сборной по легкой атлетике отказали в участии в чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, сообщает The Times.
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