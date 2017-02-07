Главные события вторника

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обстановку на юго-востоке Украины, сообщается на сайте Кремля.

Царев анонсировал замену Порошенко на Тимошенко

Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «День ТВ».

Райкин объяснил своё высказывание о России

Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что слова о России как о «некрофильском государстве» — это фраза из моноспектакля «Над балаганом небо». Об этом сообщает «Интерфакс».

ВКС России подняли по тревоге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ стала продолжением существующей практики таких проверок. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам дадут баллы для обмена на продукты

Бесплатная приватизация жилья в России станет бессрочной

Минфин приступил к покупке валюты

Минфин РФ начал покупку иностранной валюты на рынке. Валюта приобретается за счет дополнительных доходов от продажи нефти и газа, сообщает «Интерфакс».

России отказали в чемпионате мира по легкой атлетике

Российской сборной по легкой атлетике отказали в участии в чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, сообщает The Times.