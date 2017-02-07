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Главные события вторника

Телефонный разговор Путина, замена Порошенко и другие события дня
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обстановку на юго-востоке Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Царев анонсировал замену Порошенко на Тимошенко

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Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «День ТВ».
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Райкин объяснил своё высказывание о России

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Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что слова о России как о «некрофильском государстве» — это фраза из моноспектакля «Над балаганом небо». Об этом сообщает «Интерфакс».
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ВКС России подняли по тревоге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ стала продолжением существующей практики таких проверок. Об этом сообщает ТАСС.
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Россиянам дадут баллы для обмена на продукты

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сейчас его ведомство вместе с Минфином дорабатывает программу продовольственной помощи россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
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Бесплатная приватизация жилья в России станет бессрочной

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В Госдуму во вторник будет внесен законопроект о неограниченном сроке бесплатной приватизации жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.
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Минфин приступил к покупке валюты

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Минфин РФ начал покупку иностранной валюты на рынке. Валюта приобретается за счет дополнительных доходов от продажи нефти и газа, сообщает «Интерфакс».
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России отказали в чемпионате мира по легкой атлетике

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Российской сборной по легкой атлетике отказали в участии в чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, сообщает The Times.
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