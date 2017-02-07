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Безрукову перестало везти в Мосгорсуде после жалобы на судей
Московский городской суд отказал в жалобах Сергея Безрукова, его бывшей жены Ирины, а также Инны Разумихиной и Бориса Галкина, которые пытались опротестовать решения судьи Савеловского райсуда Бориса Удова, сообщает Legal.Report.
Ранее Сергей Безруков и его бывшая жена Ирина Безрукова обратились в Мосгорсуд с жалобами к издательскому дому «Бауэр СНГ» и компания». Супруги Борис Галкин и Инна Разумихина подали жалобу к изданию «Экспресс газета».
Рассматривал иски актеров судья Удов, который пришел к выводу, что подробности личной жизни напрямую связаны с их ролью в общественной жизни. Но, по мнению Безрукова, Удов просто предложил разрешить СМИ собирать и распространять сведения о публичных лицах и их семьях без согласия последних.
По итогам рассмотрения жалоб апелляция сочла решения суда первой инстанции законными.
Отмечается, что позиция Мосгорсуда по этим делам представляет особый интерес в связи с внепроцессуальным обращением Сергея Безрукова к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Актер просил его повлиять на судей.
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