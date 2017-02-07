Безрукову перестало везти в Мосгорсуде после жалобы на судей

Ранее Сергей Безруков и его бывшая жена Ирина Безрукова обратились в Мосгорсуд с жалобами к издательскому дому «Бауэр СНГ» и компания». Супруги Борис Галкин и Инна Разумихина подали жалобу к изданию «Экспресс газета».

Рассматривал иски актеров судья Удов, который пришел к выводу, что подробности личной жизни напрямую связаны с их ролью в общественной жизни. Но, по мнению Безрукова, Удов просто предложил разрешить СМИ собирать и распространять сведения о публичных лицах и их семьях без согласия последних.

По итогам рассмотрения жалоб апелляция сочла решения суда первой инстанции законными.