Фото: Как дерутся политики

Время от времени на официальных заседаниях страсти накаляются, и происходят настоящие политические бои. Это всегда случается неожиданно, поэтому редко когда удается сделать профессиональный кадр, но от этого всё действо выглядит только натуральнее и смешнее. Как дерутся политики - в нашей фотогалерее