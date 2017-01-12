Фото: Как дерутся политики

Время от времени на официальных заседаниях страсти накаляются, и происходят настоящие политические бои. Это всегда случается неожиданно, поэтому редко когда удается сделать профессиональный кадр, но от этого всё действо выглядит только натуральнее и смешнее. Как дерутся политики - в нашей фотогалерее
14:19 фоторепортаж
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Дебаты оппозиционной и правящей партии в турецком парламенте в Анкаре, 2015 год
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Драка между представителями Партии справедливости и развития и Республиканской народной партии, 2012 год, Анкара, Турция
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Столкновение с охраной Парламента в Кейптауне, Южная Африка, 2016 год
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Охранники парламента падают во время потасовки с членами главной оппозиционной Демократической партии в Национальном Собрании в Сеуле, 2009 год
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Потасовка в Парламенте Турции, 2015 год
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Разборки членов оппозиционных партий в Сеуле, 2008 год
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Адам Иванович Мартынюк душит Олега Ляшко, 2011 год, Киев
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Драка Юрия Бойко и Олега Ляшко на согласительном совете в Верховной Раде, 2016 год
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Последствия драки на сессии парламента в Анкаре, Турция, 15 февраля 2014
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Потасовка в парламенте Украины, 2015 год
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Южная Корея. Сеул. 22 ноября 2011 года. Ким Сун-донг из Демократической рабочей партии сопротивляется охраннику, который пытается вывести его из помещения. Депутат бросил шашку со слезоточивым газом в сторону председателя, пытаясь таким образом остановить ход собрания
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