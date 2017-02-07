Обзор зарубежных СМИ: От чего Китай спасет Россию, украинцы без 8 Марта

Россия не поддастся на уловки США благодаря Китаю

Президент США Дональд Трамп не раз высказывал свое положительное мнение о России и ее лидере Владимире Путине , что дало многим экспертам надежду на сближение Москвы и Вашингтона. По их мнению, Россия и США вместе могли бы успешно сдерживать Китай на мировой арене. Однако, как пишет sina.com , Москва не спешит доверять Вашингтону.

Издание отмечает, что России необходимо «оставаться» с Китаем – такой союз станет хорошим противовесом США. При этом в статье высказывается уверенность, что российские власти будут придерживаться именно такой тактики, поскольку американские дипломаты продолжают резко высказываться в адрес российских политиков. Кроме того, Россия уже обжигалась, надеясь на сближение с США. Издание напоминает, что так произошло, например, при Михаиле Горбачеве и его попытках внедрить в СССР капитализм. Поэтому даже с новым президентом США мировой миропорядок вряд ли изменится, резюмирует издание.

Российские подлодки вычислят британские миноносцы за сотню миль

В обороне Великобритании можно обнаружить множество «зияющих дыр», пишет The Times . Из-за проблем с оборудованием армия Великобритании не сможет оказать должного сопротивления в случае серьёзного военного нападения.

Издание в качестве одного из примеров приводит британские эскадренные миноносцы проекта 45. Так, выяснилось, что техника производит такой сильный шум, что российские подводные лодки могут засечь их на расстоянии до 100 морских миль. При этом стоимость одного британского корабля составляет порядка ₤1 млрд. Отмечается также, что проблемы имеются и с другой техникой, а не только с эсминцами.

Ведующий Fox News решил пока не извиняться за свои слова о Путине

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли, который накануне назвал президента России Владимира Путина «убийцей», заявил, что его извинения придется подождать – примерно лет шесть. Об этом сообщает The Hollywood Reporter

«Я работаю над извинением, но это может занять немного времени», – сказал О'Рейли. Он добавил, что, возможно, извинения могут последовать примерно в 2023 году.

Россию не пустили на чемпионат в Лондон

Российские спортсмены пропустят чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне в августе этого года. Как сообщает The Times , на пресс-конференции в Монако представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил, что права России из-за допингового скандала не будут восстановлены ранее ноября 2017 года.

По словам главы независимой инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсена, Россия должна ответить на доказательства, содержащиеся в докладе Макларена. Он добавил, что 35 российских легкоатлетов выразили свое желание соревноваться под нейтральным флагом

Украинцы останутся без 8 Марта, но с Днем семьи

Украинский институт национальной памяти опубликовал текст законопроекта «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях». Если его примут, украинцам оставят только 9 официальных праздников, которые будут выходными днями, пишут «Вести»

Отмечается, что авторы предлагают не переносить выходной день на следующий день после госпраздника, если он приходится на субботу или воскресенье (за исключением традиционных религиозных праздников Рождества и Пасхи). При этом 8 Марта – международный женский день больше не будет выходным, но в сентябре добавится День семьи.