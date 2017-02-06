Обзор зарубежных СМИ: За что Лукашенко раскритиковал Россию, Украина – сверхдержава Европы

Савченко: Президентом становиться не хочу, но если надо – могу

Надежда Савченко заявила телеканалу «112 Украина» , что у нее нет желания становиться президентом Украины, однако если это потребуется – она готова им стать. Также Савченко не исключает, что ее общественное движение «РУНА» может приобрести политическую силу и пойти на следующие парламентские выборы.

Издание напоминает, что через несколько дней после возвращения на Украину, Надежда Савченко заявила, что станет президентом, если этого захотят украинцы.

Америке придется закупать иностранное оружие

Президент США Дональд Трамп стремится сделать национальным девиз «сделано в Америке». Однако, по мнению обозревателя The National Interest Майкла Пека, США могут в ближайшее время утратить лидерство в сфере военных технологий и прибегнуть к закупке оружия за рубежом.

Автор статьи отмечает, что в настоящее время Россия и Китай не только модернизируют существующую боевую технику, но и представляют военные новинки – для себя и экспорта. Пек пишет, что Америка и раньше закупала военную технику за границей у своих партнеров, однако теперь речь идет о том, что США рискуют остаться позади в гонке вооружений.

Трамп рассчитывает примирить Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону в субботу с президентом Украины Петром Порошенко , пообещав работать с Украиной и Россией для урегулирования напряженности между двумя странами. Об этом пишет The Washington Times

«Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми другими сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», – завил Трамп. Издание отмечает, что высказывание Трампа куда более дружелюбно по отношению к России, чем слова посла США в ООН Никки Хейли , которая ранее жестко раскритиковала действия российских властей.

Саакашвили: Украина обречена быть сверхдержавой Европы

«У Европы нет будущего без Украины. Украина по экономическому потенциалу – мощная европейская страна. Мы должны на это настроиться и Украину можно за 5-15 лет превратить в ведущего игрока европейской политики», – заявил политик в своем интервью.

Лукашенко подверг критике российские власти

Белорусский президент Александр Лукашенко подверг критике российские власти на восьмичасовой пресс-конференции. Лукашенко не скрывает, что Белоруссия все больше смотрит на Запад, а Дональд Трамп вызывает у него симпатию, сообщает Voice of America

По его словам, Дональд Трамп не настолько глуп, как многие думают. Он призвал российских властей не делать новому американскому лидеру «хуже» и оставить его в покое.