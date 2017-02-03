Главные события пятницы

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

Россия считает некорректным и неверным утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что введение пограничных зон на границе с Белоруссией якобы нарушает какие-либо международные и иные межгосударственные договоры, сообщили в пресс-службе Кремля.

Появились первые подробности гибели Натальи Меламед

Военнослужащие Росгвардии обнаружили тело похожей на Меламед девушки в лесу неподалеку от Красногорска. По предварительным данным, погибшая замерзла насмерть.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Центробанка на заседании 3 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Трамп отказался от наступления на столицу ИГ

Администрация главы США Дональда Трампа отказалась от идеи экс-президента Барака Обамы начать наступление на Ракку, которую боевики «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) называют своей столицей.

Путин оценил шансы повышения зарплат в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году зарплаты россиян могут «немножко приподняться» после прошлогоднего снижения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Авдеевке возникла угроза экологической катастрофы

Обострение ситуации в Авдеевке привело к угрозе экологической и гуманитарной катастрофы, заявил зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг

Хакеры опубликовали переписку МОК с Маклареном

Группировка хакеров Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену, который возглавлял комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившую расследование о допинге в России.

Кировлес-2: прокурор запросил для Навального 5 лет условно

Прокурор попросил Ленинский районный суд Кирова приговорить оппозиционера Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищении средств компании «Кировлес». В ходе прений сторон в суде гособвинитель заявил, что вина Навального полностью доказана, передает ТАСС.