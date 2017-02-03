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Главные события пятницы

«Обвинения» Лукашенко, катастрофа в Авдеевке и другие события дня
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Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

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Россия считает некорректным и неверным утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что введение пограничных зон на границе с Белоруссией якобы нарушает какие-либо международные и иные межгосударственные договоры, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Появились первые подробности гибели Натальи Меламед
Военнослужащие Росгвардии обнаружили тело похожей на Меламед девушки в лесу неподалеку от Красногорска. По предварительным данным, погибшая замерзла насмерть.
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ЦБ принял решение по ключевой ставке

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Совет директоров Центробанка на заседании 3 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
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Трамп отказался от наступления на столицу ИГ

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Администрация главы США Дональда Трампа отказалась от идеи экс-президента Барака Обамы начать наступление на Ракку, которую боевики «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) называют своей столицей.
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Путин оценил шансы повышения зарплат в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году зарплаты россиян могут «немножко приподняться» после прошлогоднего снижения. Об этом сообщает РИА Новости.
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В Авдеевке возникла угроза экологической катастрофы

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Обострение ситуации в Авдеевке привело к угрозе экологической и гуманитарной катастрофы, заявил зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
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Хакеры опубликовали переписку МОК с Маклареном

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Группировка хакеров Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену, который возглавлял комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившую расследование о допинге в России.
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Кировлес-2: прокурор запросил для Навального 5 лет условно

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Прокурор попросил Ленинский районный суд Кирова приговорить оппозиционера Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищении средств компании «Кировлес». В ходе прений сторон в суде гособвинитель заявил, что вина Навального полностью доказана, передает ТАСС.
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Исламское государство Центральный банк России Всемирное антидопинговое агентство ОБСЕ
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