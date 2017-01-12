Неделя в фотографиях

«Мисс Вселенная», танки в Авдеевке, корона из воздушного шарика для принца Чарльза и другие фотографии недели
09:02 фоторепортаж
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Собаки породы хаски перед началом гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке. В рамках соревнований "Гиперборея-2017" прошли открытые чемпионат и первенство Омской области по снежным дисциплинам, а также этап Кубка России по ездовому спорту и спринт-гонка
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Ванесса Джеймс и Морган Сипре (Франция) во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве
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Президент США Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
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Танки Вооруженных сил Украины среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области
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Пассажирский поезд, следующий через Ла-Манш около станции Долиш в графстве Девон. Британские синоптики сообщили об ухудшении погоды и сильных ветрах, которые могут привести к разрушениям на побережье
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Принц Чарльз 1 февраля посетил еврейскую школу Явн в городе Борхэмвуд. Ученики школы делают фигуры из воздушных шаров, а затем передают их в больницы тяжело больным детям. Принц Чарльз примерил корону из воздушного шарика
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Женщины отдыхают возле бассейна в пригороде Рио-де-Жанейро, Бразилия
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Стритрейсерша Мара Багдасарян реагирует на внимание журналистов на пути к ГБУ "Жилищник района Сокол" в Москве (М. Багдасарян привлечена к обязательным работам в ГБУ за нарушения правил дорожного движения)
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Занятия спортом зимой на самодельных тренажерах в Тимирязевском парке в Москве
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77-летняя комедийная актриса Лили Томлин получила награду за вклад в кинематограф от Гильдии киноактеров США
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Евгения Медведева (Россия) во время выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве
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Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции Ирис Миттенар. «Мисс Франции», уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, говорится на сайте конкурса
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Лев в клетке смотрит на тело мертвой львицы в зоопарке Мосула
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Мужчина скорбит по погибшим во время стрельбы в Исламском культурном центре в Квебеке. В результате нападения на Исламский культурный центр в канадской провинции Квебек погибли шесть человек. При атаке также получили ранения еще восемь человек
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Празднование китайского Лунного Нового года в городе Ухань, провинция Хубэй
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