Неделя в фотографиях
«Мисс Вселенная», танки в Авдеевке, корона из воздушного шарика для принца Чарльза и другие фотографии недели
09:02 фоторепортаж
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