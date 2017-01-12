Фото: Что происходит в Авдеевке

В конце января обострилось противостояние ополченцев Донбасса и украинских силовиков в поселке Авдеевка в пригороде Донецка. Стороны применяют тяжелую артиллерию и системы залпового огня. По сообщению главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, за последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек
11:20 фоторепортаж
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Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015-го. В частности, 31 января ВСУ обстреляли город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град»
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Город остался без воды, света и тепла. В Донецке и Макеевке водоснабжение также отключено
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Полевая кухня с горячим питанием
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Женщина везет на санках бидон с гуманитарной помощью
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Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признал, что именно киевские силовики ведут наступление в Донбассе. «На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперед», — сказал он
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Восьмилетний Леша у своего разрушенного дома
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Пункт обогрева
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