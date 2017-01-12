Фото: Что происходит в Авдеевке
В конце января обострилось противостояние ополченцев Донбасса и украинских силовиков в поселке Авдеевка в пригороде Донецка. Стороны применяют тяжелую артиллерию и системы залпового огня. По сообщению главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, за последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек
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