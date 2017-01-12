Фото: Что происходит в Авдеевке

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Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признал, что именно киевские силовики ведут наступление в Донбассе. «На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперед», — сказал он