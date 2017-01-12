Фото: Загадки, которые взбудоражили интернет

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Фото: imgur.com/gallery/JDssSme

И ещё одной головной болью для пользователей сервиса Imgur стала фотография обнимающихся мужчины и девушки. На первый взгляд может показаться, что ноги одного из них оказались не на своем месте. Вокруг фотографии развернулось бурное обсуждение, сам кадр просмотрели более двух миллионов раз. В реальности мужчина на фотографии стоит на переднем плане, женщина — на заднем. Иллюзия «лишних ног» возникает из-за расцветки шорт мужчины. Он одет в двухцветные шорты, белые в центре и черные по краям. Контур белой части совпадает с очертаниями ногами женщины, из-за чего кажется, что конечности перепутались