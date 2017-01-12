Фото: Загадки, которые взбудоражили интернет

Пользователи интернета по всему миру сходят с ума, пытаясь разгадать разные загадки, появляющиеся на просторах сети. Подборка загадок, которые взбудоражили интернет - в нашей фотогалерее
12:11 фоторепортаж
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На снимке, который выложил пользователь Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых "исчезли". На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку и заявили, что девушка является "диванным кентавром". В действительности ноги никуда не "исчезали" — дело в том, что две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, но разглядеть обе пары ног очень сложно
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Фото трехногой девушки озадачило пользователей сети. Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога. Секрет оптической иллюзии оказался невероятно прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей
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И ещё одной головной болью для пользователей сервиса Imgur стала фотография обнимающихся мужчины и девушки. На первый взгляд может показаться, что ноги одного из них оказались не на своем месте. Вокруг фотографии развернулось бурное обсуждение, сам кадр просмотрели более двух миллионов раз. В реальности мужчина на фотографии стоит на переднем плане, женщина — на заднем. Иллюзия «лишних ног» возникает из-за расцветки шорт мужчины. Он одет в двухцветные шорты, белые в центре и черные по краям. Контур белой части совпадает с очертаниями ногами женщины, из-за чего кажется, что конечности перепутались
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Cпор в сети вызвала фотография, автор которой предлагает отыскать упавший на ковёр телефон. Сделать это оказалось далеко не просто — из-за чехла, расцветка которого очень похожа на узор ковра.
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Еще одно яблоко раздора в интернете, вопрос - какого цвета шлепанцы? Бело-золотые или сине-черные? Шлепанцы оказались черно-синим
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Пожалуй, самая громкая оптическая иллюзия последних лет: о платье за 50 фунтов из универмага Roman Originals было написано 7,6 миллионов твитов с хештегом #thedress, выпущено 150 сюжетов на мировых телеканалах, а само оно было распродано за 34 минуты. Белое с золотым или синее с черным? Для тех, кто до сих пор не раскрыл тайну платья — оно сине-черное. Но видеть его бело-золотым, действительно, возможно
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Загадочное видео, на котором зафиксирована тень самолета летящего задом наперед заинтересовало пользователей сети. Видео было снято на матче кубка Ролан Гаррос с участием теннисисток Серены Уилльямс и Слоан Стивенс. В какой-то момент в кадре появляется тень от самолета, которая движется хвостом вперед. В конечном итоге выяснилось, что на видео фигурирует не настоящий самолет, а закрепленная на тросах модель, подвешенная над стадионом с рекламной целью. Закольцованный трос позволял ей двигаться как вперед, так и назад
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Фотография ног, которые, на первый взгляд, кажутся намазанными маслом. Но стоит прочитать подпись с вопросом, краска это или масло, начинаешь ясно видеть белые полосы, нарисованные на ногах
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Кот поднимается или спускается? Оказалось, что все-таки спускается: во-первых, он смотрит вниз, во-вторых, поднял хвост для равновесия, в-третьих, если присмотреться к тени, можно увидеть, что свет падает сверху
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Старшеклассница из Индианополиса Кейлан Мэхоумс твитнула фото «Мама, моя близняшка и я», которое вызвало бурю дискуссий в интернете. Немудрено: понять сходу, кто есть кто на фотографии — где мать, а где ее дочери — невозможно. На фото они все смотрятся тройняшками или подругами одного возраста. Тем не менее, оказалось, что это настоящая семья, и мама на фото все же присутствует − крайняя слева
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Какого цвета сумка? Кому-то она привиделась голубой, но большинство людей сочли, что она белая. Производитель ясности не внес — на его официальном сайте указано, что цвет сумки «таинственно голубой»
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Ещё одна оптическая иллюзия заставила многих любителей загадок поломать голову. На этот раз речь шла о фотографии ландшафта, выложенной пользователем сервиса Imgur. На ней видны горы, деревья, озеро. Впрочем, как раз озеро и вызвало споры. Наиболее внимательные пользователи заметили: то, что кажется водной гладью, — иллюзия. На самом деле вместо озера мы видим небольшую стену белого цвета, которая отделяет фотографа от прекрасного ландшафта. Из-за высокого полуденного солнца она не отбрасывает тени и почти незаметна
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Необычный снимок опубликовал пользователь Imgur с ником TheGrisGrisMan. Пользователи задаются вопросом, кто на самом деле пытается ходить по стенам – герой фотографии или туристы вдалеке. При этом некоторые выдвигают предположение, что, поскольку действие происходит на Великой Китайской стене, "технически" оба варианта верны. В реальности же разгадка иллюзии крайне проста: турист, позирующий для фотографии, принял горизонтальное положение и оперся рукой на брусчатку
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