Фото: самая красивая хоккеистка России
Нападающая дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Самая красивая хоккеистка России - в нашей фотогалерее
11:01 фоторепортаж
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