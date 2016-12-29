Фото: самая красивая хоккеистка России

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«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — рассказала Легкодух