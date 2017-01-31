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Главные события вторника
Минфин предложил девальвировать рубль
Фото: ТАСС
Аналитики Минфина считают, что текущий курс рубля противоречит бюджетному правилу, поэтому государству следует девальвировать национальную валюту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».
«Здесь ад». Донбасс близок к гуманитарной катастрофе
Замглавы администрации президента Константин Елисеев заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Авдеевке, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинский «5 канал».
Путин назначил нового замминистра обороны РФ
Во вторник, 31 января, президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра обороны Александра Фомина, прежде занимавшего пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Кремля.
Трамп уволил и.о. генпрокурора США за неповиновение
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ главы государства об иммиграции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
Рейсы из России в Египет могут возобновиться уже в феврале. В начале месяца в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Deutsche Bank выплатит в США $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
Фото: REUTERS
Deutsche Bank согласился выплатить 425 миллионов долларов штрафа за незаконные сделки с российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
В Черное море вошли военные корабли Испании и Канады
Фото: globallookpress.com
Во вторник, 31 января, в Черное море вошли испанский фрегат «Альмиранте Хуан де Борбон» и канадский военный корабль «Сент-Джонс». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
На Луне обнаружены «следы жизни»
Астрономы из Японии нашли на Луне «признаки жизни» — кислород из земной атмосферы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Nature Astronomy.
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