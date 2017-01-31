Главные события вторника

Минфин предложил девальвировать рубль

Аналитики Минфина считают, что текущий курс рубля противоречит бюджетному правилу, поэтому государству следует девальвировать национальную валюту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».

«Здесь ад». Донбасс близок к гуманитарной катастрофе

Путин назначил нового замминистра обороны РФ

Трамп уволил и.о. генпрокурора США за неповиновение

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс , которая отказалась выполнять указ главы государства об иммиграции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

Рейсы из России в Египет могут возобновиться уже в феврале. В начале месяца в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Deutsche Bank выплатит в США $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

Deutsche Bank согласился выплатить 425 миллионов долларов штрафа за незаконные сделки с российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.

В Черное море вошли военные корабли Испании и Канады

Во вторник, 31 января, в Черное море вошли испанский фрегат « Альмиранте Хуан де Борбон» и канадский военный корабль «Сент-Джонс». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

На Луне обнаружены «следы жизни»