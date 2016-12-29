Фото: Если бы известные фильмы снимали в России

В социальной сети «ВКонтакте» уже более двух лет существует сообщество 2D Among Us, где с помощью фотошопа героев популярных фильмов и сериалов помещают в привычные россиянам декорации. В результате капитан Джек Воробей рыбачит на надувной лодке, а Нео из «Матрицы» внимательно слушает советы бабушек у подъезда. Лучшие работы сетевых художников — в нашей фотогалерее
12:19 фоторепортаж
1
"Настоящий детектив"
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2
"Матрица"
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3
"Гринч – похититель Рождества"
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4
"Мстители"
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5
"Звездные войны"
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6
"Клиника"
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7
"Криминальное чтиво"
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8
"Бойцовский клуб"
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9
"Дэдпул"
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10
"Игра престолов"
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11
"Гарри Поттер"
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12
"История игрушек"
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13
"Интерстеллар"
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14
"Безумный Макс: Дорога ярости"
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15
"Назад в будущее"
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16
"Я — легенда"
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17
"Пираты Карибского моря"
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18
"Район №9"
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