Фото: Если бы известные фильмы снимали в России
В социальной сети «ВКонтакте» уже более двух лет существует сообщество 2D Among Us, где с помощью фотошопа героев популярных фильмов и сериалов помещают в привычные россиянам декорации. В результате капитан Джек Воробей рыбачит на надувной лодке, а Нео из «Матрицы» внимательно слушает советы бабушек у подъезда. Лучшие работы сетевых художников — в нашей фотогалерее
12:19 фоторепортаж
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