Фото: Что «видит» дрон со своей высоты

Онлайн-сообщество SkyPixel, посвящённое аэровоздушной фото- и видеосъемке, показало работы победителей конкурса дрон-фотографии, пишет The Guardian. Лучшие снимки жюри отобрало из более чем 27 тысяч заявок, присланных участниками в этом году
10:50 фоторепортаж
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В числе призеров — Ханбин Ванг, запечатлевший караван в пустыне
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Фотография рыбака, сделанная в провинции Фуцзянь, китайского фотографа Ги Женга
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