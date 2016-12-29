Фото: Что «видит» дрон со своей высоты
Онлайн-сообщество SkyPixel, посвящённое аэровоздушной фото- и видеосъемке, показало работы победителей конкурса дрон-фотографии, пишет The Guardian. Лучшие снимки жюри отобрало из более чем 27 тысяч заявок, присланных участниками в этом году
10:50 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Чем россиянки возмутили администрацию отеля в Дубае
26 января, 11:11
Фото: «Мисс Вселенная-2017»
Вчера, 11:34
Лучшие из лучших
17 января, 11:09
Новый дом Барака Обамы
23 января, 16:45
Неделя в фотографиях
21 января, 08:17
Удивительная и многогранная
12 января, 23:12
Крещенские купания
23 января, 10:32
Самая красивая девушка Татарстана
24 января, 13:00
Участницы конкурса «Мисс Вселенная-2016»
19 января, 11:54
Мода высокой политики
23 января, 10:32