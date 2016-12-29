Фото: Что «видит» дрон со своей высоты

Онлайн-сообщество SkyPixel, посвящённое аэровоздушной фото- и видеосъемке, показало работы победителей конкурса дрон-фотографии, пишет The Guardian. Лучшие снимки жюри отобрало из более чем 27 тысяч заявок, присланных участниками в этом году