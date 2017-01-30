Главные события понедельника

Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объяснила, что она и другие члены сборной покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше из-за ошибки организаторов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Обозреватель».

Восемь человек погибли в результате стрельбы в канадской мечети

При этом число пострадавших оценивается в 16. Власти страны квалифицируют нападение как теракт.

США оценят способность России пережить ядерный удар

Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США исследуют способность государственных структур России и КНР пережить ядерный удар и продолжить функционировать, сообщает Bloomberg.

Стать «Ветераном труда» в РФ теперь будет сложнее

Министерство труда и социальной защиты предлагает усложнить требования к кандидатам на звание «Ветеран труда», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Air France сняла с рейсов 21 пассажира из-за указа Трампа

Французская авиакомпания Air France отказала в перелете в США 21 пассажиру из стран с преимущественно мусульманским населением. Такие меры были приняты из-за нового указа президента Штатов Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает агентство Associated Press.

Читать далее Россия одержала первую победу в ВТО

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявила «Российской газете», что РФ выиграла, а не проиграла спор в ВТО по пошлинам на легкие коммерческие автомобили из ЕС , потому что организация не поставила под сомнение факт демпингового импорта. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Читать далее Назарбаев анонсировал специальное заявление

В понедельник, 30 января, в 21:00 (18:00 мск) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Читать далее Грузия может восстановить дипотношения с Россией