Киберпонедельник: Что купить со скидкой, если очень хочется

Сегодня, 30 января, стартовал «Киберпонедельник» — общероссийская распродажа, во время которой интернет-магазины дают скидки от 10 до 70%. Если решили раскошелиться, то сделайте это с умом (особенно в понедельник). Сервис сравнения цен и товаров Price.ru изучил ассортимент магазинов, участвующих в акции, и выбрал 10 самых честных предложений, чтобы вы могли порядочно сэкономить. Гаджеты, инструменты, бытовая техника, товары для детей и дома, которые можно успеть купить с приличной скидкой сегодня - в нашей фотогалерее
13:45 фоторепортаж
1
Экшн-камера MCM Sports HD DV, 2080 руб со скидкой 35% (+10% от стоимости покупки вернется «Бумерангом»). Подойдет как любителям экстрима, так и семейным – для походов в аквапарк (камера водонепроницаемая). Угол съемки аж 140 градусов! Память 32 Гб, отснятый материал можно сразу просмотреть на телевизоре, либо перекинуть видео на компьютер с помощью USB-провода. Купить тут
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Пони-модница Hasbro, 1149 руб. со скидкой 40%. Отличная возможность купить со скидкой лошадку из Америки, по которой сходят с ума все девочки мира от 2 до 18 лет. Зовут красавицу с фиолетовой гривой Рарити. Хвост можно заплетать в косички, украшать и расчесывать гребешком. Купить тут
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Прихожая «Карелия», 1990 руб со скидкой 70%. Любители всего натурального оценят. Небольшая прихожая из карельской сосны с большой в магазине «Фран», он же фабрика – всю мебель там пилят и строгают самостоятельно. В набор входит удобная тумба с отделениями для обуви и навесная вешалка. Цвет благородный, но если любите жизнерадостные оттенки, то можно перекрасить. Купить тут
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Дрель-шуруповерт Bort BSM-250, 1376 руб. со скидкой 20% (+10% от стоимости покупки вернется «Бумерангом»). Дрель довольно миниатюрная, поэтому использовать ее можно даже в ограниченных пространствах. Рукоятка резиновая, при длительных работах не скользит. Есть две скорости и система реверса. Прибор без модных наворотов, но сверлит, завинчивает и вывинчивает шурупы исправно, а это самое важное требование к вашему незаменимому помощнику в быту. Купить тут
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Стенка для гостиной, 3990 руб со скидкой 61%. Эргономичный вариант для небольших квартир. Высота стенки небольшая – всего 1,5 метра. За такую небольшую стоимость вы получаете: место для телевизора, отделение для видеоплеера или тв-тюнера, полки в виде «змейки» для книжек, ваз и разных мелочей, два выдвижных ящика. Купить тут
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Детское автокресло Rant (до 13 кг), 2450 руб со скидкой 17%. Автолюлька – mast-have для молодых родителей, которые не хотят будить малыша после поездки, чтобы отнести его домой. Гулять с переноской на свежем воздухе тоже удобно – съемный капюшон защитит от яркого солнца или дождя. Кресло имеет внутренние 3-х точечные ремни безопасности с плечевыми накладками, которые плотно прилегают и надежно удержат ребенка в случае ударов. Купить тут
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Смартфон Alcatel One Touch Idol Alpha 6032X, 6594 руб со скидкой 40% (+10% от стоимости покупки вернется «Бумерангом»). Элегантный и функциональный, при этом стоит в 10 раз дешевле золотого айфона. Творческий подход виден уже в дизайне упаковки: вместо обычной картонной коробки Alcatel Onetouch Idol Alpha заключен в алюминиевый тубус. Работает на андроиде, память 16 Гб, все хвалят прочное стекло DragonTrail (оно покрыто специальным олеофобным составом — отпечатки пальцев не так заметны). Купить тут
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Постельное белье Нежность (2-х спальное), 1450 руб со скидкой 10%. Страна производства – Россия. Комплект сшит из поплина, 100% хлопка, смягченного по специальной технологии. Наслаждайтесь этой тончайшей материей, пока будильник не разлучит вас! Купить тут
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Диван-книжка, 8190 руб. со скидкой 40%. Поддержать российского производителя всегда приятно! Особенно, когда товар доступен по цене, но при этом не уступает по качеству. Практичный диван, который превращается в спальное место. Идеальный вариант для дачи. Каркас сделан из дерева, обивка – из буклированной ткани цвета бордо. Есть ящик для белья. Купить тут
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Мультиварка Polaris, 3293 руб со скидкой 10%. Мощная мультиварка из линейки Polaris. Если вы или ваша супруга не собираетесь варить в ней борщи на 20 человек, то она вполне справится с ежедневными задачами по приготовлению утренних каш, тушеного мяса и воскресных шарлоток. Есть функция подогрева. Купить тут
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