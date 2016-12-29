Киберпонедельник: Что купить со скидкой, если очень хочется
Сегодня, 30 января, стартовал «Киберпонедельник» — общероссийская распродажа, во время которой интернет-магазины дают скидки от 10 до 70%. Если решили раскошелиться, то сделайте это с умом (особенно в понедельник). Сервис сравнения цен и товаров Price.ru изучил ассортимент магазинов, участвующих в акции, и выбрал 10 самых честных предложений, чтобы вы могли порядочно сэкономить. Гаджеты, инструменты, бытовая техника, товары для детей и дома, которые можно успеть купить с приличной скидкой сегодня - в нашей фотогалерее
13:45 фоторепортаж
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