Фото: «Мисс Вселенная-2017»

Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции Ирис Миттенар, передает Reuters. В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар
11:34 фоторепортаж
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«Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
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«Мисс Франции», уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, говорится на сайте конкурса. Она рассказала, что любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм
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Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году
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Финальное трехчасовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило в филиппинской столице Маниле в понедельник, 30 января
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Победительница прошлогоднего конкурса, филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах передала ведущему Стиву Харви очки, чтобы он мог внимательно рассмотреть напечатанную информацию об итогах конкурса, прежде чем огласить ее, пишет AL.com
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Год назад Харви ошибся, когда первоначально объявил победительницей состязания представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес, и корону надели на нее. Ликование колумбийки длилось около двух минут, прежде чем Харви осознал свою оплошность
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Дональд Трамп, ныне президент США, а до этого владелец конкурса, заявил, что в этой ситуации надо было признать победительницами обеих участниц
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«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями. В 2002 году обладательницей титула стала россиянка Оксана Федорова
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