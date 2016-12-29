Фото: «Мисс Вселенная-2017»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции Ирис Миттенар, передает Reuters. В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар
11:34 фоторепортаж
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