Фото: Встреча Трампа и Ким Чен Ына

В Гонконге прошла встреча двойников американского президента Дональда Трампа и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Во время предвыборной кампании республиканец заявлял, что для него «не было бы проблемой» встретиться с северокорейским лидером. Позже Трамп говорил, что принял бы Ким Чен Ына на территории Соединенных Штатов, а в Пхеньян бы не поехал