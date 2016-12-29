Фото: Встреча Трампа и Ким Чен Ына

В Гонконге прошла встреча двойников американского президента Дональда Трампа и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Во время предвыборной кампании республиканец заявлял, что для него «не было бы проблемой» встретиться с северокорейским лидером. Позже Трамп говорил, что принял бы Ким Чен Ына на территории Соединенных Штатов, а в Пхеньян бы не поехал
13:40 фоторепортаж
1
37-летний Говард и 66-летний Деннис Алан - двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Двойники мировых лидеров гуляли по улицам города, общались с прохожими и развлекали их
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Чем россиянки возмутили администрацию отеля в Дубае

Вчера, 11:11

Омские «Черри»: группа поддержки ХК «Авангард»

29 декабря, 13:12

Лучшие из лучших

17 января, 11:09

Новый дом Барака Обамы

23 января, 16:45

Неделя в фотографиях

21 января, 08:17

Лучшие фото политиков 2016 года

29 декабря, 10:48

Удивительная и многогранная

12 января, 23:12

Крещенские купания

23 января, 10:32

Самая красивая девушка Татарстана

24 января, 13:00

Участницы конкурса «Мисс Вселенная-2016»

19 января, 11:54