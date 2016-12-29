Фото: финалисты конкурса National Geographic Traveller

Британская версия National Geographic Traveller представила финалистов ежегодного конкурса фотографии. В итоговый отбор редакции вошли 15 снимков, сделанных в разных частях света. Победителей конкурса объявят 28 февраля
12:02 фоторепортаж
1
Бхактапур, Непал
Фото: 
2
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Фото: 
3
Национальный парк Яла, Шри-Ланка
Фото: 
4
Дельта реки Окаванго, Ботсвана
Фото: 
5
Салала, Оман
Фото: 
6
Джайпур, Индия
Фото: 
7
Канкун, Мексика
Фото: 
8
Нью-Форест, Великобритания
Фото: 
9
Антрим, Северная Ирландия
Фото: 
10
Южная Африка
Фото: 
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