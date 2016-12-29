Фото: Лучший гримёр года

В Москве состоялся финал конкурса «Лучший гример 2017 года». Мастера грима и спецэффектов соревновались в искусстве изменить человека до неузнаваемости.
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