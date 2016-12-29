Фото: Цирковой фестиваль в Монте-Карло

Артисты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина с номером "Подкидные доски" завоевали "Золотого клоуна" на Фестивале циркового искусства, который проходит в Монте-Карло с 19 по 29 января. Яркие моменты 41-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло — в нашей фотогалерее
13:47 фоторепортаж
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Выступление дрессировщика Эрвина Франкелло, лауреата премии «Серебряный клоун»
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Выступление братьев Запашных, победителей премии "Серебряный клоун", на 41-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, Монако
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Выступление дрессировщика Марека Джэмы
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«Золотого клоуна» увезет коллектив заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Трушина. Дуэт воздушных гимнастов Sky Angels из Узбекистана завоевал высшую награду интернационального циркового фестиваля в Монако
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Выступление артистов труппы Александра Скокова
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Фестиваль циркового искусства, основанный в 1974 году князем Монако Ренье III, ежегодно проводится в Монте-Карло. Он считается одним из наиболее престижных цирковых конкурсов. С 2006 года президентом мероприятия является принцесса Монако Стефания, в этом году участие в нем принимают более 120 артистов из 16 стран мира
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Выступление группового эквилибра «Синьцзян», лауреата премии «Серебряный клоун»
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Принц Монако Альберт II, принцесса Монако Стефания и братья Запашные
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Ведущий представления Петит Гюго
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"Серебряного клоуна" удостоился номер братьев Запашных. Эдгард Запашный является директором Большого Московского цирка, его брат Аскольд – художественным руководителем
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