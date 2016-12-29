Фото: Цирковой фестиваль в Монте-Карло
Артисты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина с номером "Подкидные доски" завоевали "Золотого клоуна" на Фестивале циркового искусства, который проходит в Монте-Карло с 19 по 29 января. Яркие моменты 41-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло — в нашей фотогалерее
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