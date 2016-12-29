Фото: Цирковой фестиваль в Монте-Карло

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Фестиваль циркового искусства, основанный в 1974 году князем Монако Ренье III, ежегодно проводится в Монте-Карло. Он считается одним из наиболее престижных цирковых конкурсов. С 2006 года президентом мероприятия является принцесса Монако Стефания, в этом году участие в нем принимают более 120 артистов из 16 стран мира