Опрос: Стоит ли продавать сигареты родившимся после 2014 года?
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Опрос: Стоит ли продавать сигареты родившимся после 2014 года?

Опрос: Стоит ли продавать сигареты родившимся после 2014 года?
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Минздрав выступил с революционной инициативной - запретить курить целому поколению.
Минздрав РФ
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