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Главные события среды
Фото: ТАСС
В США против Сбербанка, его руководителя Германа Грефа и ряда других компаний и физлиц выдвинули иск по делу о «рейдерском захвате» предприятия «Павловскгранит». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ведомости».
Менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали за госизмену
Фото: ТАСС
Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов арестован и помещен в СИЗО в «Лефортово». Он и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов задержаны в рамках дела о государственной измене. Об этом «Коммерсанту» заявил источник в правоохранительных органах, сообщают Рамблер/новости.
Центробанк потребовал от Навального извинений
Фото: РИА Новости
Банк России ответил на заявления политика Алексея Навального, обвинившего регулятор в давлении на сервис «Яндекс. Деньги» с целью закрыть электронный кошелек его соратника Леонида Волкова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальную страницу ЦБ в соцсети Facebook.
В Казани предотвратили теракт на авиазаводе
Министр МВД Татарстана Артём Хохорин заявил, что спецслужбы пресекли деятельность группировки «Хизб ут-тахрир» (запрещена в России), которая планировала совершить теракт на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Одна из крупнейших ювелирных компаний России стала банкротом
Фото: РИА Новости
Московский Арбитражный суд признал ювелирную торгово-производственную компанию (ТПК) «Яшма» банкротом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS.
Ту-22М3 нанесли удар на востоке Сирии
Российская Дальняя авиация продолжает атаковать боевиков «Исламского государства», ведущих наступление на осажденный город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».
Госдума приняла проект о декриминализации побоев
Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц. Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.
Роскосмос отзывает двигатели «Протона-М»
Руководство Роскосмоса приняло решение отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» на Воронежский механический завод (ВМЗ). Причинами такого решения стали вскрывшиеся в ходе испытаний технологические проблемы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».
Сергей Михайлов Артем Хохорин Леонид Волков Герман Греф Еще 1 тег
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