Главные события среды

В США подан иск против Сбербанка и Грефа о "рейдерском захвате"

В США против Сбербанка, его руководителя Германа Грефа и ряда других компаний и физлиц выдвинули иск по делу о «рейдерском захвате» предприятия «Павловскгранит». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ведомости».

Менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали за госизмену

Центробанк потребовал от Навального извинений

Банк России ответил на заявления политика Алексея Навального, обвинившего регулятор в давлении на сервис « Яндекс . Деньги» с целью закрыть электронный кошелек его соратника Леонида Волкова . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальную страницу ЦБ в соцсети Facebook.

В Казани предотвратили теракт на авиазаводе

Одна из крупнейших ювелирных компаний России стала банкротом

Московский Арбитражный суд признал ювелирную торгово-производственную компанию (ТПК) «Яшма» банкротом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS.

Ту-22М3 нанесли удар на востоке Сирии

Российская Дальняя авиация продолжает атаковать боевиков «Исламского государства», ведущих наступление на осажденный город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

Госдума приняла проект о декриминализации побоев

Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц. Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.

Роскосмос отзывает двигатели «Протона-М»