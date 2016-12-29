Фото: Высокая мода в Париже

23 января в Париже стартовала Неделя Высокой моды. В ближайшие пять дней свои самые красивые коллекции представят ведущие кутюрье, в том числе и российские. Неделя высокой моды в Париже — в нашей фотогалерее