Фото: Высокая мода в Париже

23 января в Париже стартовала Неделя Высокой моды. В ближайшие пять дней свои самые красивые коллекции представят ведущие кутюрье, в том числе и российские. Неделя высокой моды в Париже — в нашей фотогалерее
14:40 фоторепортаж
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Модель Белла Хадид на показе Chanel
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Дочка Джонни Деппа – Лили-Роуз, которая стала новой музой Карла Лагерфельда, сменив на этом посту Кару Делевинь
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Модель Жозефин Ле Тутур на показе Chanel
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Показ Chanel
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Показ Giorgio Armani
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Показ Giorgio Armani
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Показ Giorgio Armani
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Показ Alexis Mabille
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Показ Alexis Mabille
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Показ Alexandre Vauthier
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Показ Alexandre Vauthier
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Показ Iris Van Herpen
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В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся долгожданный показ Christian Dior Couture, который проходил в Музее Родена
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Свою первую кутюрную коллекцию на посту креативного директора Дома представила Мария Грация Кьюри, ранее работавшая в Valentino в составе творческого союза с Пьером Паоло Пиччиоли
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Показ Christian Dior
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Показ Christian Dior
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Показ Chanel
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Показ Tamara Ralph and Michael Russo
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Показ Tamara Ralph and Michael Russo
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