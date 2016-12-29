Фото: Высокая мода в Париже
23 января в Париже стартовала Неделя Высокой моды. В ближайшие пять дней свои самые красивые коллекции представят ведущие кутюрье, в том числе и российские. Неделя высокой моды в Париже — в нашей фотогалерее
14:40 фоторепортаж
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