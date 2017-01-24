Главные события вторника

Москва не увидела угрозы в китайских ракетах у границы с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развертывание Китаем баллистических ракет на границе с Россией.

Сирийская оппозиция отказалась подписывать коммюнике по встрече в Астане

Участвующие в переговорах в Астане представители сирийской оппозиции не станут подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Володин ответил Толстому на слова о «выскочивших из-за черты оседлости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал воздержаться от моментальных обвинений в межнациональном вопросе и выразил готовность встретиться с представителями ФЕОР, которые попросили разобраться в высказываниях вице-спикера Толстого по Исаакиевскому собору.

ЦБ предупредил о монетарном взрыве

Российскую экономику ожидает «монетарный взрыв» в случае, если власти страны продолжат существенно пополнять национальные резервы Банка России. С таким мнение выступил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев

Протестующие начали акцию у кабмина Украины

Автомобилисты, частично заблокировавшие въезды в Киев, начали акцию у здания правительства Украины с требованием принять закон об иностранных машинах, передает телеканал «112 Украина».

СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину

Украина, настроенная на тесный контакт с Западом, не сможет стать членом НАТО в ближайшие годы. В Североатлантическом альянсе нет общего консенсуса по вопросам вступления Украины в НАТО, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Россиянам пообещали резкий скачок цен на бензин

По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю дизтопливо подорожало на 21 копейку — до 37,62 рубля за литр, бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на шесть-семь копеек — до 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно.

Верховный суд Великобритании запретил Brexit