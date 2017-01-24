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Главные события вторника
Москва не увидела угрозы в китайских ракетах у границы с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развертывание Китаем баллистических ракет на границе с Россией.
Сирийская оппозиция отказалась подписывать коммюнике по встрече в Астане
Участвующие в переговорах в Астане представители сирийской оппозиции не станут подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Володин ответил Толстому на слова о «выскочивших из-за черты оседлости»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал воздержаться от моментальных обвинений в межнациональном вопросе и выразил готовность встретиться с представителями ФЕОР, которые попросили разобраться в высказываниях вице-спикера Толстого по Исаакиевскому собору.
ЦБ предупредил о монетарном взрыве
Фото: РИА Новости
Российскую экономику ожидает «монетарный взрыв» в случае, если власти страны продолжат существенно пополнять национальные резервы Банка России. С таким мнение выступил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
Протестующие начали акцию у кабмина Украины
Автомобилисты, частично заблокировавшие въезды в Киев, начали акцию у здания правительства Украины с требованием принять закон об иностранных машинах, передает телеканал «112 Украина».
СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину
Украина, настроенная на тесный контакт с Западом, не сможет стать членом НАТО в ближайшие годы. В Североатлантическом альянсе нет общего консенсуса по вопросам вступления Украины в НАТО, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Россиянам пообещали резкий скачок цен на бензин
По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю дизтопливо подорожало на 21 копейку — до 37,62 рубля за литр, бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на шесть-семь копеек — до 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно.
Верховный суд Великобритании запретил Brexit
Во вторник Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процесса выхода страны из ЕС требуется одобрение британского парламента, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
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