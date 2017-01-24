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Объявлены все номинанты на "Оскар-2017"
Претенденты на награды Американской киноакадемии объявлены в Лос-Анджелесе. Мюзикл «Ла-Ла-Ленд» повторил рекорд «Титаника» по числу номинаций – фильм претендует на победу в 14 номинациях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт киноакадемии.
В частности, картина Дэмиена Шазелла попала в пятерку самых престижных номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
В номинации «Лучший актер» на награду претендуют Кейси Аффлек (фильм «Манчестер у моря»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»).
В номинации «Лучшая актриса» за награду поборются Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Эми Адамс («Прибытие») и Натали Портман («Джеки»).
Награду за «Лучший фильм» могут получить «Лунный свет», «Прибытие», «Ограды», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Лев», «Манчестер у моря».
На статуэтку Оскара в номинации «Лучший режиссер» претендуют Дени Вильнев («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерген («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).
В номинации «Лучший оригинальный сценарий» поборются «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря», «Любой ценой» и «Женщины XX века».
Остальные номинации представлены ниже:
Лучший анимационный фильм
- «Зверополис»;
- «Кубо. Легенда о самурае»;
- «Моана»;
- «Жизнь кабачка»;
- «Зверопой»;
- «Красная черепаха».
Лучшая актриса второго плана
- Николь Кидман («Лев»);
- Виола Дэвис («Ограды»);
- Наоми Гаррис («Лунный свет»);
- Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»);
- Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).
Лучший актер второго плана
- Джефф Бриджес («Любой ценой»);
- Махершала Али («Лунный свет»);
- Дев Пател («Лев»);
- Лукас Хеджес («Манчестер у моря»);
- Майкл Шэннон («Под покровом ночи»).
Лучшие визуальные эффекты
- «Глубоководный горизонт»;
- «Доктор Стрэндж»;
- «Книга джунглей»;
- «Кубо. Легенда о самурае»;
- «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
Лучший костюм
- «Фантастические твари и где они обитают»;
- «Джеки»;
- «Флоренс Фостер Дженкинс»;
- «Ла-Ла Ленд».
Лучший грим и прически
- «Вторая жизнь Уве»;
- «Отряд самоубийц»;
- «Звездный путь: Бесконечность».
89-я по счету церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Вести трансляцию награждения будет телекомпания ABC.
Эмма Стоун Дэмиен Шазелл Мерил Стрип Изабель Юппер Еще 13 тегов
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