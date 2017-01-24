Объявлены все номинанты на "Оскар-2017"

Претенденты на награды Американской киноакадемии объявлены в Лос-Анджелесе. Мюзикл «Ла-Ла-Ленд» повторил рекорд «Титаника» по числу номинаций – фильм претендует на победу в 14 номинациях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт киноакадемии

В частности, картина Дэмиена Шазелла попала в пятерку самых престижных номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Награду за «Лучший фильм» могут получить «Лунный свет», «Прибытие», «Ограды», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Лев», «Манчестер у моря».

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» поборются «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря», «Любой ценой» и «Женщины XX века».

Остальные номинации представлены ниже:

Лучший анимационный фильм

- «Зверополис»;

- «Кубо. Легенда о самурае»;

- «Моана»;

- «Жизнь кабачка»;

- «Зверопой»;

- «Красная черепаха».

Лучшая актриса второго плана

- Виола Дэвис («Ограды»);

- Наоми Гаррис («Лунный свет»);

- Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»);

Лучший актер второго плана

- Махершала Али («Лунный свет»);

- Дев Пател («Лев»);

- Майкл Шэннон («Под покровом ночи»).

Лучшие визуальные эффекты

- «Глубоководный горизонт»;

- «Доктор Стрэндж»;

- «Книга джунглей»;

- «Кубо. Легенда о самурае»;

- «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Лучший костюм

- «Фантастические твари и где они обитают»;

- «Джеки»;

- «Флоренс Фостер Дженкинс»;

- «Ла-Ла Ленд».

Лучший грим и прически

- «Вторая жизнь Уве»;

- «Отряд самоубийц»;

- «Звездный путь: Бесконечность».

89-я по счету церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Вести трансляцию награждения будет телекомпания ABC.