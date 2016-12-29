Фото: чем российские модели возмутили администрацию отеля в Дубае
Администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah выразила недовольство из-за откровенных фото российских моделей, сделанных в гостинице. Несколько россиянок приняли участие в фотосессии на территории Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah. В их числе оказались телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, актриса Анна Калашникова, модель из Тюмени Алена Шишкова и другие девушки. Чем российские модели возмутили администрацию отеля в Дубае - в нашей фотогалерее
15:11 фоторепортаж
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