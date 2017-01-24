Обзор зарубежных СМИ: Новый железный занавес, российская кувалда для снятия стресса

Пентагон ответил на заявление Минобороны о борьбе с ИГ

Американские власти опровергают заявления Москвы о сотрудничестве США и России в борьбе с «Исламским государством»*. 23 января Минобороны РФ объявило о том, что накануне ВКС России и силы международной коалиции нанесли удар по позициям боевиков ИГ в районе населённого пункта Эль-Баб, об этом пишет The Huffington Post, ссылаясь на российские СМИ. Однако официальный представитель международной коалиции, полковник ВВС США Джон Дорриан в электронном письме назвал заявление российской стороны «ерундой» и «пропагандой».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России

Украина засыпала Россию исками

Путин «клонирует» СССР и возвращает железный занавес

«В Европе появляется новый железный занавес. Впрочем, на этот раз демаркационная линия куда извилистей и сложней», — пишет издание La Repubblica. Итальянская газета считает, что новый железный занавес — это своего рода показатель конфликтов зон влияния России с одной стороны и ЕС и НАТО с другой. Издание отмечает, что пока трудно сказать, где точно проходит разделительная линия, поскольку «игра ещё идёт, в каких-то случаях она только началась и её исход невозможно предугадать».

"Российская кувалда как способ снятия стресса"

В Москве появилось место, где можно безнаказанно дать волю эмоциям, разгромив всё вокруг, передает телеканал Al Jazeera . Комната гнева открывает свои двери для взрослых и детей в сопровождении взрослых, чтобы те могли снять стресс через разрушение. Правда, как отмечают психологи, посещение комнаты не столько психотерапия, сколько просто развлечение.

Украинских детей учат географии по картам с российским Крымом

Киевская типография «Вундеркинд с пелёнок» напечатала развивающую географическую игру для детей под названием «Страны+Флаги+Столицы». В состав игры входят карты, на которых Крым изображён в составе России, а Украина — без полуострова, и товар уже продают в магазинах Харькова, передает телеканал «112 Украина».

Предполагается, что игра «должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран». Всего в комплект игры входят 40 стран со своими флагами, столицами и географическим расположением.