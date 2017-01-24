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Обзор зарубежных СМИ: Новый железный занавес, российская кувалда для снятия стресса
Пентагон ответил на заявление Минобороны о борьбе с ИГ
Американские власти опровергают заявления Москвы о сотрудничестве США и России в борьбе с «Исламским государством»*. 23 января Минобороны РФ объявило о том, что накануне ВКС России и силы международной коалиции нанесли удар по позициям боевиков ИГ в районе населённого пункта Эль-Баб, об этом пишет The Huffington Post, ссылаясь на российские СМИ. Однако официальный представитель международной коалиции, полковник ВВС США Джон Дорриан в электронном письме назвал заявление российской стороны «ерундой» и «пропагандой».
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России
Украина засыпала Россию исками
Украина с 2014 года направила в Европейский суд по правам человека пять межгосударственных исков против России. Как передает Joinfo, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. «Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ», — сказал чиновник. Министр рассказал, что речь идёт об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и «нарушением там прав человека».
Путин «клонирует» СССР и возвращает железный занавес
«В Европе появляется новый железный занавес. Впрочем, на этот раз демаркационная линия куда извилистей и сложней», — пишет издание La Repubblica. Итальянская газета считает, что новый железный занавес — это своего рода показатель конфликтов зон влияния России с одной стороны и ЕС и НАТО с другой. Издание отмечает, что пока трудно сказать, где точно проходит разделительная линия, поскольку «игра ещё идёт, в каких-то случаях она только началась и её исход невозможно предугадать».
"Российская кувалда как способ снятия стресса"
В Москве появилось место, где можно безнаказанно дать волю эмоциям, разгромив всё вокруг, передает телеканал Al Jazeera. Комната гнева открывает свои двери для взрослых и детей в сопровождении взрослых, чтобы те могли снять стресс через разрушение. Правда, как отмечают психологи, посещение комнаты не столько психотерапия, сколько просто развлечение.
Украинских детей учат географии по картам с российским Крымом
Киевская типография «Вундеркинд с пелёнок» напечатала развивающую географическую игру для детей под названием «Страны+Флаги+Столицы». В состав игры входят карты, на которых Крым изображён в составе России, а Украина — без полуострова, и товар уже продают в магазинах Харькова, передает телеканал «112 Украина».
Предполагается, что игра «должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран». Всего в комплект игры входят 40 стран со своими флагами, столицами и географическим расположением.
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