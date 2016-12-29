Фото: Пивная йога

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Фото: facebook.com/bieryoga

«Пивная йога — это весело, но это вовсе не шутки!» — пишет основатель BierYoga, практикующий йог Юла. «Мы берем философию йоги и сочетаем ее с удовольствием попить пива — с целью достичь наивысшего уровня осознанности»