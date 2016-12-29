Фото: Пивная йога

Новая практика успешно сочетает два любимых многими занятия: пить пиво и заниматься йогой. Немецкая организация BierYoga называет себя «союзом двух великих любовей — пива и йоги». На сайте организации говорится, что «и то и другое — лекарство для ума, души и тела с вековой историей». На страницу BierYoga в фейсбуке подписаны почти две с половиной тысячи человек.
09:53 фоторепортаж
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«Пивная йога — это весело, но это вовсе не шутки!» — пишет основатель BierYoga, практикующий йог Юла. «Мы берем философию йоги и сочетаем ее с удовольствием попить пива — с целью достичь наивысшего уровня осознанности»
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Инструктор рассказал изданию Exberliner, что впервые ему довелось наблюдать людей, которые одновременно выполняли йогические асаны и потягивали пиво, на американском фестивале Burning Man
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