Главные события понедельника

Песков прояснил ситуацию с переговорами Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время должна быть назначена дата телефонного разговора Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Ту-22М3 нанесли удары по ИГ в Сирии

Российские Ту-22М3 нанесли удары по «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Сирии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны: ПРО Москвы засекла более 10 пусков ракет

В Минобороны РФ рассказали РИА Новости, что защищающие Москву соединения ПВО-ПРО в 2016 году выявили более десяти реальных пусков ракет. Об этом сообщают Рамблер/новости.

ПАСЕ выбрала своего председателя без России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) автоматически переизбрала на пост своего председателя Педро Аграмунта . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Пенсии увеличат с февраля

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий неработающим пенсионерам, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Силуанов предложил ограничить расчеты наличными

Министр финансов Антон Силуанов предложил властям подумать об ограничении дорогих покупок за наличные. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа

Челси Клинтон опубликовала в своем Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся онлайн-травле за необычное, по мнению ряда интернет-пользователей, поведение на инаугурации отца. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Daily Mail.

ЦБ отозвал лицензии у трех банков

ЦРУ обнародовало советские военные секреты

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало советские военные документы, связанные с ведением боевых действий в Европе в условиях обычной и ядерной войны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».