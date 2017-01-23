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Главные события понедельника
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время должна быть назначена дата телефонного разговора Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Ту-22М3 нанесли удары по ИГ в Сирии
Российские Ту-22М3 нанесли удары по «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Сирии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Минобороны: ПРО Москвы засекла более 10 пусков ракет
В Минобороны РФ рассказали РИА Новости, что защищающие Москву соединения ПВО-ПРО в 2016 году выявили более десяти реальных пусков ракет. Об этом сообщают Рамблер/новости.
ПАСЕ выбрала своего председателя без России
Фото: ТАСС
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) автоматически переизбрала на пост своего председателя Педро Аграмунта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт организации.
Пенсии увеличат с февраля
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий неработающим пенсионерам, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Силуанов предложил ограничить расчеты наличными
Фото: РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов предложил властям подумать об ограничении дорогих покупок за наличные. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа
Челси Клинтон опубликовала в своем Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся онлайн-травле за необычное, по мнению ряда интернет-пользователей, поведение на инаугурации отца. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Daily Mail.
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
Банк «Новация» (Майкоп), «Тальменка-банк» (Барнаул) и КБ «Сириус» (Омск) остались без лицензий, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт ЦБ.
ЦРУ обнародовало советские военные секреты
Фото: REUTERS
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало советские военные документы, связанные с ведением боевых действий в Европе в условиях обычной и ядерной войны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».
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