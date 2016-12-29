Самая красивая девушка Татарстана

22 января в Казани в 19 раз прошел ежегодный конкурс «Мисс Татарстан — 2017». Победительницей стала Зульфия Шарафеева, ей удалось стать первой из 30 красавиц, для которых участие и победа в конкурсе — шанс завоевать титул «Мисс Россия»