Самая красивая девушка Татарстана

22 января в Казани в 19 раз прошел ежегодный конкурс «Мисс Татарстан — 2017». Победительницей стала Зульфия Шарафеева, ей удалось стать первой из 30 красавиц, для которых участие и победа в конкурсе — шанс завоевать титул «Мисс Россия»
17:16 фоторепортаж
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Победительница XIX Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2017» Зульфия Шарафеева
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Победительница конкурса красоты "Мисс Татарстан-2017" Зульфия Шарафеева
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