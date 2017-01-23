Обзор зарубежных СМИ: кто воспользовался именем Путина?

Украине и Грузии нет места ни в ЕС, ни в НАТО

Отношения с Россией — это стратегически важный вопрос для будущего Европы, заявил кандидат от правых сил на французских президентских выборах Франсуа Фийон в интервью Le Monde . По его словам, Россия — это огромная страна, к которой нельзя относиться легкомысленно, страна, «у которой нет традиции демократии и которая обладает ядерным оружием». А потому, считает Фийон, у Запада есть два варианта: либо попытаться достигнуть согласия с Москвой, либо противостоять ей. «А кто в здравом уме захочет ввязываться в конфликт с Россией?»

Пока Трамп отвлекал внимание, Путин получил полвека влияния на Ближнем Востоке

Пока весь мир «настороженно» наблюдал за инаугурацией Дональда Трампа, Россия и Сирия подписали долгосрочное соглашение об использовании военных баз в Латакии и Тартусе, сообщает Foreign Policy.

По условиям «сделки», которая «увенчала» усилия Владимира Путина по восстановлению «былого» влияния России в восточной части Средиземного моря, Москва получила право размещать на территории Сирии военные корабли и самолёты в течение следующего полувека, отмечает американское издание.

США пригрозили ядерным ударом от имени Путина

На страничке газеты The New York Times в Twitter в воскресенье появилось сообщение о готовности Москвы нанести ядерный удар по США. По данным The Hill , аккаунт был взломан хакерами, а сообщение было удалено редакцией газеты.

На кого похож Дональд Трамп

Белорусскому телеканалу ОНТ инаугурационная речь нового президента США Дональда Трампа напомнила высказывания их собственного президента Александра Лукашенко . Тот так же говорит об импортозамещении, заботе о своих гражданах, призывает к усердному труду и уверяет в добрых намерениях своей страны.

«Лицемеры и вруны»: бегун-осведомитель дал оценку российскому спорту в эфире ARD

Судя по всему, Россия «несерьёзно относится» к своим обещаниям начать борьбу с допингом, пишет Die Zeit. Тому подтверждение — информация, которую предоставил «осведомитель» немецкого телеканала Das Erste — российский бегун Андрей Дмитриев , продолжает издание.

На одной из спортивных арен Челябинска Дмитриев заснял на скрытую камеру, как отстранённый от тренерской практики Владимир Казарин продолжает тренировать «одного высококлассного бегуна на 400 метров», отмечает Die Zeit.

Эту видеозапись Das Erste использовал в своем новом документальном фильме. Само же интервью телеканал взял у Дмитриева в Алма-Ате «по причинам безопасности», подчёркивает издание.