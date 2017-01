Обзор зарубежных СМИ: кто воспользовался именем Путина?

По условиям «сделки», которая «увенчала» усилия Владимира Путина по восстановлению «былого» влияния России в восточной части Средиземного моря, Москва получила право размещать на территории Сирии военные корабли и самолёты в течение следующего полувека, отмечает американское издание.

США пригрозили ядерным ударом от имени Путина

На страничке газеты The New York Times в Twitter в воскресенье появилось сообщение о готовности Москвы нанести ядерный удар по США. По данным The Hill , аккаунт был взломан хакерами, а сообщение было удалено редакцией газеты.