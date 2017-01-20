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Рамблер/Новости

Главные события пятницы

Как Порошенко «выгнал» на улицу сотни россиян, «ужас» Давоса и другие события дня
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Турция отказалась от требования ухода Асада

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Турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что Анкара больше не может настаивать на разрешении конфликта в Сирии без участия президента страны Башара Асада. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
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Песков о словах Чубайса в Давосе: Москва не ощущает ужаса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса о форуме в Давосе, заявил, что в Кремле не знают, какая атмосфера царит среди участников форума, но в Москве все нормально, «ужаса нет».
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Порошенко "выгнал на улицу" сотни россиян

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Липецкая фабрика «Рошен», входящая в кондитерскую корпорацию Roshen украинского президента Петра Порошенко, прекратит работу в апреле 2017 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Gorod48.
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Погребенные заживо: в Италии под снегом найдены шестеро выживших
В оказавшемся под лавиной отеле Rigopiano di Farindola нашли шесть человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ANSA. Найденные выжившие находятся под завалами, но переговариваются со спасателями.
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"С родителями – не говорить!": Эстония берет под контроль русских детей

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Ученики эстонских русскоязычных гимназий получили на уроке «Гособорона» анкету, в которой их попросили высказать свои взгляды на происходящие в стране и мире политические процессы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Postimees.
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Долг Украины перед Россией: "Пора перекрыть газовый вентиль"

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью РИА ФАН заявил, что Россия должна прекратить поставки газа на Украину, чтобы украинская сторона начала выплачивать долги. Об этом сообщают Рамблер/новости.
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Автомобиль протаранил толпу на центральной улице Мельбурна
В результате наезда автомобиля на толпу в Мельбурне погибли три человека, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
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«Реал» решил продать Роналду
Президент испанского клуба «Реал» Флорентино Перес продаст португальского нападающего Криштиану Роналду до завершения срока контракта футболиста. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Don Balon.
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