Главные события пятницы

Турция отказалась от требования ухода Асада

Турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что Анкара больше не может настаивать на разрешении конфликта в Сирии без участия президента страны Башара Асада. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.

Песков о словах Чубайса в Давосе: Москва не ощущает ужаса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса о форуме в Давосе, заявил, что в Кремле не знают, какая атмосфера царит среди участников форума, но в Москве все нормально, «ужаса нет».

Порошенко "выгнал на улицу" сотни россиян

Липецкая фабрика «Рошен», входящая в кондитерскую корпорацию Roshen украинского президента Петра Порошенко, прекратит работу в апреле 2017 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Gorod48.

Погребенные заживо: в Италии под снегом найдены шестеро выживших

В оказавшемся под лавиной отеле Rigopiano di Farindola нашли шесть человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ANSA. Найденные выжившие находятся под завалами, но переговариваются со спасателями.

"С родителями – не говорить!": Эстония берет под контроль русских детей

Ученики эстонских русскоязычных гимназий получили на уроке «Гособорона» анкету, в которой их попросили высказать свои взгляды на происходящие в стране и мире политические процессы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Postimees.

Долг Украины перед Россией: "Пора перекрыть газовый вентиль"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью РИА ФАН заявил, что Россия должна прекратить поставки газа на Украину, чтобы украинская сторона начала выплачивать долги. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Автомобиль протаранил толпу на центральной улице Мельбурна

В результате наезда автомобиля на толпу в Мельбурне погибли три человека, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Реал» решил продать Роналду

Президент испанского клуба «Реал» Флорентино Перес продаст португальского нападающего Криштиану Роналду до завершения срока контракта футболиста. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Don Balon.