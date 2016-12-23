Фото: Мода высокой политики

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, а его жена Меланья Трамп станет новой первой леди США. Первая леди - образец стиля, поведения в обществе, олицетворение женственности и силы. Какие наряды выбирали на инаугурацию первые леди США - в нашей фотогалерее
10:54 фоторепортаж
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Джон и Жаклин Кеннеди во время инаугурационного бала, 1961
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Леди Бёрд Джонсон (супруга Линдона Джонсона), 1965
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Джимми и Розалин Картер, 1977
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Рональд и Нэнси Рейган (1981 / 1985)
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Рональд и Нэнси Рейган, 1981
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Рональд и Нэнси Рейган, 1985
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Билл и Хиллари Клинтон, 1997
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Билл и Хиллари Клинтон, 1993
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Президент Джордж Буш и первая леди Лора Буш, 2001
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Президент Джордж Буш и первая леди Лора Буш, 2001
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Лора и Джордж Буш, 2005
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Лора и Джордж Буш, 2005
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Барак и Мишшель Обама, 2009
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Барак и Мишшель Обама, 2013
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