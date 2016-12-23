Фото: Мода высокой политики

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, а его жена Меланья Трамп станет новой первой леди США. Первая леди - образец стиля, поведения в обществе, олицетворение женственности и силы. Какие наряды выбирали на инаугурацию первые леди США - в нашей фотогалерее