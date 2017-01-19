Обзор зарубежных СМИ: зачем в Польше войска США, как Путин завоевывает умы американцев

Дитмар Войдке: «не провоцируйте» Россию войсками США в Польше

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что размещение 4 000 солдат США вместе с военной техникой в Польше чревато «политическим обострением» и представляет собой «провокацию» в отношении России, пишет Der Tagesspiegel.

В связи с заявлениями Войдке разгорелась общественная дискуссия, немецкие левые провели множество протестных митингов против американской операции. Протесты поддержала также партия «Альтернатива для Германии» (АДГ), отмечает автор материала. По словам лидера АДГ в Бранденбурге Александра Гауланда, «Россия не делала никаких словесных угроз в адрес Польши или Прибалтики».

Британия защитит ЕС от России через тоннель под Ла-Маншем

Британские вооружённые силы провели учения, в ходе которых они впервые использовали туннель под Ла-Маншем для транспортировки бронетехники на материк, пишет газета The Sun.

Подобный способ перемещения войск необходим для того, чтобы британская армия смогла оперативно доставить свои силы и средства на материк в случае конфликта с Россией. В течение следующих нескольких лет военные базы Великобритании на территории Германии будут закрыты, и руководство британских вооружённых сил ищет новые пути доставки тяжёлой техники на материковую часть Европы.

В Челябинске приготовили подарок на инаугурацию Трампа Издание отмечает, что в годы холодной войны учения с использованием железнодорожной сети для переброски войск были весьма частым явлением. Однако после её окончания от этого метода постепенно отказались, поскольку большая часть военных операций проводилась на Ближнем Востоке.

Коллекционную монету с изображением Дональда Трампа создали мастера российского города Златоуст Челябинской области, сообщает телеканал NTD. Её выпуск приурочен к инаугурации нового президента США. Церемония пройдёт 20 января.

Монета сделана из серебра 925-й пробы. Диаметр — 12 сантиметров, вес — один килограмм. Прежде чем остановиться на этом дизайне, специалисты сделали пять эскизов.

Первую монету златоустские умельцы хотят подарить самому Трампу, но не знают, как это сделать. Поэтому просят помощи у российских дипломатов и партнёров в США.

Bloomberg: Путин начинает завоёвывать умы американцев

Президент России Владимир Путин начинает завоёвывать если не сердца, то умы американцев, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский . Согласно недавним данным Pew Research Center, 90% американцев считают «влияние и мощь России» угрозой, а 72% верят, что Россия взломала национальный комитет Демократической партии и избирательный штаб Хиллари Клинтон . Кроме того, опрос, проведённый The Washington Post и ABC News, показал, что, по мнению 64% американцев, кибератаки на демократов совершила Россия.

Москва вошла в десятку лучших городов для туристов

Москва становится всё более востребованным туристическим направлением. В конце ноября австралийское издание Lonely Planet впервые включило её в десятку лучших городов мира для путешествий наряду с Лиссабоном, Лос-Анджелесом и Кейптауном. Об этом сообщает телеканал NTD.

Популярность российской столицы среди зарубежных туристов возросла в том числе благодаря реконструкциям в исторической части города. Улицы ремонтируют и делают их пешеходными для удобства отдыхающих и местных жителей.