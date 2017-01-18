Главные события среды

"Горшочек, не вари": Захарова ответила на обвинения Пауэр в "тролиинге"

Пресс-службе МИД России наряду с серьезными темами приходится комментировать многочисленные абсурдные заявления со стороны западных коллег. Воспринимать некоторые из них всерьез невозможно. Этой теме официальный представитель министерства Мария Захарова посвятила пост на своей странице в Facebook.

Песков: Киев сам отказывается от Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев сам отказывается от Донбасса. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости».

"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" долг

В украинском «Нафтогазе» заявили, что не будут до решения суда оплачивать счет «Газпрома» за газ на 5,3 миллиарда долларов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Китай выразил готовность помочь Украине

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко в Давосе заявил, что Китай готов помочь Киеву с урегулированием кризиса в стране. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт МИД Китая.

Австрия назвала условия частичного снятия санкций с России

Глава МИД Австрии Себастьян Курц , заявил, что выступает за снятие санкций ЕС против РФ в случае выполнения Минских соглашений. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Sputnik.

Под Анапой выловили неизвестный беспилотник

Сотрудники оперативных служб Краснодарского края 15 января нашли в Черном море в районе Анапы беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

В Италии произошло сильное землетрясение

Метро в Риме эвакуируют после землетрясения, толчки которого ощутили жители столицы. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Next Quotidiano.

СБУ пошла навстречу Наташе Королевой

Служба безопасности Украины дала разрешение певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТСН.