Фото: участницы конкурса «Мисс Вселенная-2016»

Самые красивые девушки планеты съехались на филиппинский остров Себу: 30 января здесь пройдет конкурс «Мисс Вселенная-2016». В преддверии конкурса все 86 участниц появились на дефиле в купальниках – на специальном мероприятии, проводимом до ежегодного конкурсного смотра.