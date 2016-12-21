Фото: участницы конкурса «Мисс Вселенная-2016»
Самые красивые девушки планеты съехались на филиппинский остров Себу: 30 января здесь пройдет конкурс «Мисс Вселенная-2016». В преддверии конкурса все 86 участниц появились на дефиле в купальниках – на специальном мероприятии, проводимом до ежегодного конкурсного смотра.
12:20 фоторепортаж
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