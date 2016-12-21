«Три икса», «Рай» и другие премьеры января

«Три икса: Мировое господство», «Рай» Андрея Кончаловского и другие киноновинки недели
11:35 фоторепортаж
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«Три икса: Мировое господство» - американский приключенческий боевик режиссёра Ди Джея Карузо, третья часть трилогии «Три икса». Фильм расскажет о возвращении Ксандера Кейджа, который ищет таинственное оружие — «Ящик Пандоры», за которым также охотится опасный Сян и его команда убийц. Премьера: 19 января. Купить билеты
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«Рай» - драматический фильм Андрея Кончаловского. Сюжет фильма строится вокруг переплетения судеб трёх главных персонажей во время Второй мировой войны: русской аристократки-эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги (Юлия Высоцкая), француза-коллаборациониста Жюля (Филипп Дюкень) и высокопоставленного офицера СС Хельмута (Кристиан Клаусс). Фильм выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и попал в шорт-лист премии. Премьера: 19 января. Купить билеты
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«Невеста» - российский фильм ужасов режиссёра Святослава Подгаевского о молодой девушке Насте, которая вместе со своим возлюбленным уезжает в его родной дом знакомиться с его родственниками, но оказавшись в этом доме, девушка ставит под сомнение своё решение. Премьера: 19 января. Купить билеты
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«Иллюзия любви» - французский драматический фильм с Марион Котийяр в главной роли. История, произошедшая после Второй мировой войны, о жизни молодой женщины, которая по воле родителей выходит замуж за нелюбимого человека. Каждый день она всё больше чувствует себя неживой и нелюбимой. Однажды она отправляется на курорт для лечения камней в почках, там она встречает лейтенанта, раненного на войне в Индокитае, и влюбляется в него. Премьера: 19 января. Купить билеты
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«Ловушка» - американский драматический триллер режиссёра Энди Годдарда. Действие фильма происходит в Нью-Йорке шестидесятых годов XX века. Фильм расскажет о супружеской паре — Уолтере и Кларе Стэкхаусах — внешне идеальной, но конфликтной изнутри, из-за чего Уолтер думает о разводе. Однажды он узнаёт из газеты о женщине, жене букиниста, которая была убита, а преступника так и не нашли. Уолтер подозревает в убийстве её мужа и решает с ним встретиться, не догадываясь, к чему это приведёт… Премьера: 19 января. Купить билеты
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«Джимми – покоритель Америки» - американская комедия, рассказывающая об иранском иммиргранте Джамшиде «Джимми», который переезжает в Лос-Анджелес по Грин-карте. Но вместо всеобщего почета его ждет в Америке «клеймо» террориста, вместо карьеры частного сыщика – работа охранником в магазине, вместо героических подвигов – роль пешки в руках преступников, планирующих развязать Третью мировую войну. Премьера: 19 января. Купить билеты
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«Призрак дома Бриар» - канадский фильм ужасов. Небольшой городок был потрясен ужасными событиями: в одном из отдаленных домов пропадает целая семья. Спустя семнадцать лет, в дом поселяются новые жильцы. Они начинают обживаться и привыкать к новому жилищу, но их спокойствие нарушают ужасные события...Премьера: 19 января. Купить билеты
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