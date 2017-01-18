Главные события вторника

Лавров нашел дипломатов США среди митингующих против российских властей

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты посольства США неоднократно участвовали в митингах против российских властей. Его слова приводит РИА Новости.

Порошенко обратился за помощью к Китаю

В Давосе состоялась встреча Петра Порошенко и Си Цзиньпина . Украинский президент попросил председателя КНР содействовать в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт украинского лидера.

США выиграли у России суд по делу о запрете усыновления

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Песков о словах советника Трампа: россияне предпочитают снегу деликатесы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением советника новоизбранного главы США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи , заявившего об обратном эффекте санкций. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Олланд нагрубил Трампу

Президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что европейская миграционная политика была ошибкой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.

Песков объяснил ремонт самолета Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ремонт самолета Ил-96-300, который используется для зарубежных визитов Владимира Путина, не связан с нештатной ситуацией, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Россиянам увеличат зарплаты

В интервью «Российской газете» министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что россиян в 2017 году ждет рост зарплаты. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Астролог назвал опасные месяцы и дни 2017 года

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