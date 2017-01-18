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Главные события вторника
Лавров нашел дипломатов США среди митингующих против российских властей
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты посольства США неоднократно участвовали в митингах против российских властей. Его слова приводит РИА Новости.
Порошенко обратился за помощью к Китаю
В Давосе состоялась встреча Петра Порошенко и Си Цзиньпина. Украинский президент попросил председателя КНР содействовать в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт украинского лидера.
США выиграли у России суд по делу о запрете усыновления
Фото: AP Photo/ Christian Lutz
Замглавы российского Минюста Георгий Матюшкин заявил, что РФ обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего неправомерным действие «закона Димы Яковлева» в отношении 16 американцев. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Песков о словах советника Трампа: россияне предпочитают снегу деликатесы
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением советника новоизбранного главы США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, заявившего об обратном эффекте санкций. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Олланд нагрубил Трампу
Президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что европейская миграционная политика была ошибкой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
Песков объяснил ремонт самолета Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ремонт самолета Ил-96-300, который используется для зарубежных визитов Владимира Путина, не связан с нештатной ситуацией, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Россиянам увеличат зарплаты
Фото: ТАСС
В интервью «Российской газете» министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что россиян в 2017 году ждет рост зарплаты. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Астролог назвал опасные месяцы и дни 2017 года
Фото: Wikipedia
Астролог «Российской газеты» Татьяна Кудрявцева заявила, что в 2017 году россиян ждет финансовый и социальный успех, но в то же время предостерегла жителей страны от «негативных дней», в которые лучше не летать на самолетах. Об этом сообщают Рамблер/новости.
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