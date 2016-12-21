Вид из космоса: лучшие снимки 2016 года

Лучшие фотографии Земли из космоса за 2016 год - в нашей фотогалерее
12:53 фоторепортаж
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Вид на Алжир
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Река Сан-Франсиску в Бразилии
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Централизованное орошение в Техасе
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Гора Фудзи, Япония
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Полярное сияние над Великими озерами Америки
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Ришат — геологическое образование, расположенное в мавританской части пустыни Сахара
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Размыв береговой линии после выпадения большого количества осадков в Австралии
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Зимняя Канада
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Месторождения железной руды в ЮАР
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Вид на египетскую реку Нил
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Луна поднимается над Землей
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Замысловатые облака над Австралией
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