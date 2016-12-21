Вид из космоса: лучшие снимки 2016 года
Лучшие фотографии Земли из космоса за 2016 год - в нашей фотогалерее
12:53 фоторепортаж
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