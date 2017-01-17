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Обзор зарубежных СМИ: Новый вооруженный конфликт в Европе, угроза Керченскому мосту
Киев может потерять поддержку США
На Украине царит атмосфера неопределенности с тех пор, как на президентских выборах США победу одержал республиканец Дональд Трамп. Как пишет Le Figaro, американский вице-президент Джо Байден приехал в Киев за несколько дней до своей отставки, однако не смог вселить украинским властям уверенность, что США по-прежнему будут оказывать поддержку Киеву.
Так, на вопрос журналиста о будущем Украины Джо Байдена ответил: «Надежда дает силы жить». Издание пишет, что в настоящее время никто не может обнадежить украинцев. При этом еще один повод для волнений – отношение Трампа к НАТО. Напомним, избранный президент США назвал организацию устаревшей.
Сербия пригрозила Косово войсками
Президент Сербии Томислав Николич обвинил власти частично признанной республики Косово в стремлении к войне. Такое заявление он озвучил после того, как поезд с надписью «Косово — это Сербия» не смог пересечь границу с Косовом, передает BBC.
Власти Косова расценили надпись на поезде как провокацию. Сербия же предупредила, что будет защищать «каждый дюйм», что считает своей территорией в соседнем Косове. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что он готов послать войска в Косово для защиты сербского населения, если это потребуется.
Литва собирается построить забор на границе с РФ
Литва планирует весной начать строительство 130-километрового забора на границе с Россией. Как пишет EurActiv, большую часть расходов по реализации этого проекта возьмет на себя Евросоюз.
В общей сложности на забор высотой 2 метра будет потрачено €28,6 млн. €25 млн направит Евросоюз, €3,6 млн — Вильнюс. Однако издание напоминает, что протяженность границы между Литвой и Калининградской областью составляет 288 км. Непонятно, как Литва собирается обезопасить оставшиеся 158 км, резюмирует EurActiv.
Мост в Крым может рухнуть в любой момент
Российский президент Владимир Путин заявил, что строительство Керченского моста – это «историческая миссия», Однако, как пишет Atlantic Council, вероятность того, что мост прослужит долго, крайне мала.
Эксперты высказывают сомнения в правильности выбранного план моста – через Тузлинскую косу. По их словам, это самый сложный и дорогостоящий вариант. Есть сомнения, что мост простоит достаточно долго по причине сложных геологических условий. Строители работают в условиях глубоко залегающих грязевых вулканов и на илистом дне, которое не подходит для сооружения основания моста. Кроме того, этот район характеризуется высокой сейсмической активностью.
Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой
Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он сообщил о высоком потенциале национальных разработок в этой сфере, подчеркнув, что к ним относится, например, популярный мессенджер Viber, передает БелТА.
«Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», – заметил президент.
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