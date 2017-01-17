Обзор зарубежных СМИ: Новый вооруженный конфликт в Европе, угроза Керченскому мосту

Киев может потерять поддержку США

На Украине царит атмосфера неопределенности с тех пор, как на президентских выборах США победу одержал республиканец Дональд Трамп . Как пишет Le Figaro , американский вице-президент Джо Байден приехал в Киев за несколько дней до своей отставки, однако не смог вселить украинским властям уверенность, что США по-прежнему будут оказывать поддержку Киеву.

Так, на вопрос журналиста о будущем Украины Джо Байдена ответил: «Надежда дает силы жить». Издание пишет, что в настоящее время никто не может обнадежить украинцев. При этом еще один повод для волнений – отношение Трампа к НАТО . Напомним, избранный президент США назвал организацию устаревшей.

Сербия пригрозила Косово войсками

Президент Сербии Томислав Николич обвинил власти частично признанной республики Косово в стремлении к войне. Такое заявление он озвучил после того, как поезд с надписью «Косово — это Сербия» не смог пересечь границу с Косовом, передает BBC.

Власти Косова расценили надпись на поезде как провокацию. Сербия же предупредила, что будет защищать «каждый дюйм», что считает своей территорией в соседнем Косове. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что он готов послать войска в Косово для защиты сербского населения, если это потребуется.

Литва собирается построить забор на границе с РФ

Литва планирует весной начать строительство 130-километрового забора на границе с Россией. Как пишет EurActiv , большую часть расходов по реализации этого проекта возьмет на себя Евросоюз

В общей сложности на забор высотой 2 метра будет потрачено €28,6 млн. €25 млн направит Евросоюз, €3,6 млн — Вильнюс. Однако издание напоминает, что протяженность границы между Литвой и Калининградской областью составляет 288 км. Непонятно, как Литва собирается обезопасить оставшиеся 158 км, резюмирует EurActiv.

Мост в Крым может рухнуть в любой момент

Эксперты высказывают сомнения в правильности выбранного план моста – через Тузлинскую косу. По их словам, это самый сложный и дорогостоящий вариант. Есть сомнения, что мост простоит достаточно долго по причине сложных геологических условий. Строители работают в условиях глубоко залегающих грязевых вулканов и на илистом дне, которое не подходит для сооружения основания моста. Кроме того, этот район характеризуется высокой сейсмической активностью.

Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он сообщил о высоком потенциале национальных разработок в этой сфере, подчеркнув, что к ним относится, например, популярный мессенджер Viber, передает БелТА.

«Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», – заметил президент.