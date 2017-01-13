Резервная копия Рунета, отмена контрсанкций и другие события дня

Шувалов: контрсанкции будут отменены

Во время своего выступления в ходе Гайдаровского форума вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены. По его словам, данный шаг «в случае потепления в отношениях с Западом» произойдет 31 декабря 2017 года,

В Москве из семьи изъяли 12 детей с подозрением на ВИЧ

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой заявили, что из одной московской приемной семьи были изъяты 12 детей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС. По данным СМИ, дети инфицированы ВИЧ.

"Такого в стране быть не должно": Пользователи требуют посадить автоледи с Камчатки

Интернет-пользователи подписывают петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя иномарки и ее пассажира, которые не пустили бригаду скорой помощи к 21-летнему умирающему в Петропавловске-Камчатском.

Выступление американского депутата прервала программа RT

Трансляция заседания комитета Палаты представителей США на телеканале C-SPAN на десять минут прервалась передачей Russia Today. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN.

Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России

Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве заявил, что в России необходимо повысить пенсионный возраст. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

В России предложили сделать резервную копию Рунета

Минэкономразвития предложило создать резервную копию Рунета. В случае чрезвычайной ситуации с интернетом это позволит восстановить всю систему, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Ведомости».

Песков рассказал об эмоциональном угаре США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля тема якобы собранного Россией компромата на нового главу США Дональда Трампа закрыта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн РФ чехов

Чешские болельщики освистали гимн России на игре женского молодежного чемпионата мира по хоккею, но российские хоккеистки заставили их замолчать, сообщают Рамблер/новости. Видеозапись с матча опубликована в YouTube-аккаунте Игоря Желева.