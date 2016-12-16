Неделя в фотографиях

Прощальные слезы Обамы, в берлинском метро без штанов и другие фотографии недели
09:33 фоторепортаж
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44-й президент Америки Барак Обама во время последней в статусе президента речи. Барак Обама покинет Белый дом 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа
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Морозная погода в Москве
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31-летний португальский футболист Криштиану Роналду появился на The Best FIFA Football Awards 2016 в компании своей новой подружки, 21-летней испанки Джорджины Родригез, и шестилетнего сына Криштиану Роналду-младшего
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Второй зимний Московский велопарад, прошедший 8 января, собрал более 500 участников. Организаторы решили провести заезд, несмотря на «оранжевый» уровень опасности, объявленный в столице из-за сильных морозов
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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев появился на заседании в Басманном суде Москвы, который рассматривал ходатайство следствия о продлении домашнего ареста чиновника по делу о взятке
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Ежегодный флешмоб "День без штанов" состоялся в Лондоне и Берлине
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Скалолаз на искусственной ледяной стене в городе Либерец, Чехия
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Обезьяна, которую используют для фотографирования с туристами, в морозные дни в центре Киева
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Райан Гослинг («Лучший актер в комедии или мюзикле») и Эмма Стоун («Лучшая актриса в комедии или мюзикле»), сыгравшие главные роли в мюзикле «Ла-Ла Ленд» на 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус»
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Детеныши гигантских панд в руках исследователей в китайской провинции Сычуань
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Эмоции канцлера Германии Ангелы Меркель на заседании кабинета министров в рейхсканцелярии в Берлине
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Ястребиная сова сидит на ветке возле села Василькова, Белоруссия
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Бывший кубинский сварщик Феликс Гуирола едет на самом высоком велосипеде в мире (5,4 м), который он создал в 2012 году, по улице Гаваны
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Специальная тележка для собак, у которых отказали задние лапы, разработана на кафедре биомедицинской инженерии Силезского технического университета в Забже, Польша
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